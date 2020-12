Chân dung nghi phạm gây thảm án 3 người chết, 4 người cấp cứu ngày cuối năm 2020

Tối 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, HKTT tại xã Phú An, thị xã Bến Cát) là nghi can đâm chết 3 người do mâu thuẫn tại một quán nhậu trên địa bàn xã An Tây, TX Bến Cát vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Chân dung đối tượng Nguyễn Thanh Hùng

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào thời gian trên, Nguyễn Thanh Hùng cùng Trần Huấn Luyện (27 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang) và 1 thanh niên chưa rõ lai lịch đến quán nhậu 868 thuộc ấp Lồ Ồ, xã An Tây để nhậu.

Trong lúc đang nhậu, Hùng gọi điện thoại rủ Hoà (36 tuổi, ngụ xã An Tây, TX Bến Cát). Sau đó Hòa rủ thêm ba người bạn khác là Trần Văn Lượng (24 tuổi), Thái Trọng Hữu (20 tuổi, cùng quê ở tỉnh Kiên Giang); Trần Minh Quang (26 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau) đến nhậu cùng.

Trong lúc nhậu, do có men rượu kích thích nên phát sinh mâu thuẫn đánh nhau. Đang lúc ẩu đả, Hùng đã dùng dao bấm mang sẵn theo người tấn công nhiều người trong bàn nhậu. Cuộc xô xát làm nhiều người bị thương phải đưa đến bênh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ án

Do vết thương quá nặng nên 3 người gồm Thái Trọng Hữu, Trần Minh Quang và Trần Văn Lượng đã tử vong tại bệnh viện. Hiện 4 đối tượng khác đang được tiếp tục cấp cứu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị xã Bến Cát điều tra, bắt giữ nhanh đối tượng gây án.

Vụ án đang được tiếp tục khẩn trương làm rõ, xử lý.