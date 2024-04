Chân dung nữ đại tá được Ban Bí thư chuẩn y chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Vào chiều 4/4, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh - tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 28/3/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định cho đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh.

Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh sinh năm 1971, quê Nam Định. Trong quá trình công tác bà từng làm việc nhiều năm ở Báo Công an Nhân dân, giữ chức vụ: Phó trưởng Ban Trị sự; Trưởng Ban Trị sự; Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; sau đó bà giữ chức Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân.