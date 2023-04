Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

Chiều 19/4, tại Công an tỉnh Phú Thọ, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Công an tỉnh Phú Thọ chính thức có người đứng đầu mới.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ kể từ ngày 1/5.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh: Mạnh Việt Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đại tá Nguyễn Minh Tuấn là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở, luôn cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. "Trên cương vị công tác mới, đại tá Nguyễn Minh Tuấn cần nhanh chóng nắm bắt địa bàn, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh chính trị; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tôi hoàn toàn tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, bề dày kinh nghiệm trong công tác, tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ sẽ chung tay, góp sức cùng với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Minh Tuấn nguyện hứa trên cương vị công tác mới sẽ quyết tâm, nỗ lực, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1975; quê quán ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ,đại tá Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ công an.

