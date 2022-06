Chăn nuôi Hà Nội đột phá nhờ công nghệ cao

Theo ước tính của ngành chăn nuôi Hà Nội, tổng đàn gia súc, gia cầm của thành phố hiện vẫn đứng tốp đầu cả nước, đặc biệt về chất lượng tiếp tục có bước cải thiện đáng kể, dù 2 năm qua gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trên địa bàn TP. Hà Nội hiện có 76 xã chăn nuôi trọng điểm với 6.515 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, vừa, nhỏ; 190.000 hộ tham gia chăn nuôi. Tổng đàn trâu bò là 169.000 con, tăng 3,1% so cùng kỳ, đàn lợn 1,4 triệu con, riêng đàn lợn sinh sản 168.000 con, tăng 19,3% so cùng kỳ.

Tổng đàn gia cầm là 38,6 triệu con, giảm 5,2% so cùng kỳ; đàn dê 15.507 con, tăng 7,9%; đàn chó, mèo là 438.390 con, giảm 5% so cùng kỳ.

Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước tính 630 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ; thịt bò hơi xuất chuồng ước tính 3.700 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ; thịt lợn hơi xuất chuồng ước tính 77.000 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, số lượng đàn gia cầm giảm, song sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng lại tăng 2,8% so với cùng kỳ, đạt 55.000 tấn. Trứng gia cầm 845 triệu quả, tăng 4% so với cùng kỳ.

Chăn nuôi, thủy sản của Hà Nội hiện chiếm 58,11% cơ cấu trong nông nghiệp. Tình hình dịch bệnh nguy hiểm những tháng đầu năm 2022 được kiểm soát tốt.

Mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại Ba Vì. Ảnh: Ngọc Sơn

Để có được kết quả trên, phần lớn là nhờ vào lộ trình ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi trên địa bàn, từ con giống, trang thiết bị, kỹ thuật chăn nuôi, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh. Kết quả cụ thể, trên địa bàn đã có 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 39 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi.

Hiện có 9 doanh nghiệp chăn nuôi, thủy sản, sơ chế - tiêu thụ nông sản (Jafa, CP, Dabaco, CJ Việt Nam, Minh Long, Công ty Giống gia súc Hà Nội,...) đã tham gia đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đến nay, 100% các sản phẩm chăn nuôi từ các trang trại lớn, quy mô công nghiệp đều có hàm lượng công nghệ cao do các trang trại chăn nuôi lợn, gà, trâu bò đều có ứng dụng ít nhất một biện pháp kỹ thuật công nghệ cao, hoặc sản phẩm của công nghệ cao trong quá trình sản xuất, sơ chế sản phẩm; nhiều chuỗi sản xuất sơ chế, tiêu thụ áp dụng công nghệ cao trong quản lý chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Công nghệ cao được lựa chọn ứng dụng chủ yếu là các công nghệ, thiết bị thông minh trong việc quản lý, điều khiển môi trường chăn nuôi, giúp giảm nhân công lao động, tăng chất lượng và sản lượng sản phẩm; sử dụng công nghệ chuồng kín, có hệ thống làm mát giúp ổn định nhiệt độ, độ ẩm chuồng nuôi; dây chuyền cho ăn tự động, uống nước tự động...

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo, tinh phân ly giới tính; xử lý môi trường bằng công nghệ các công nghệ tiên tiến (CDM, biogas, đệm lót sinh học, chế phẩm sinh học…) được xem là điểm nhấn, góp phần nâng cao chất lượng đàn vật nuôi của Hà Nội.

Trang trại chăn nuôi gà công nghệ cao tại Quốc Oai.

Hiện, toàn thành phố có 557 trang trại sử dụng công nghệ chuồng kín; 26 trang trại sử dụng công nghệ dây chuyền cho ăn uống tự động; 200 trang trại sử dụng công nghệ bán tự động; 35 trang trại sử dụng công nghệ nuôi trên sàn nhựa; 857 trang trại ứng dụng công nghệ cao trong xử lý môi trường, trong đó 75% số trại bò sữa...

Khoảng 44% số trại chăn nuôi bò thịt và 95% số trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ngoài khu dân cư đã sử dụng hầm Biogas bằng Composite, nhựa HDPE và máy ép phân; 65% số trại chăn nuôi bò sữa; 28% số trại chăn nuôi bò thịt; 29% số trại chăn nuôi lợn và 34% số trại chăn nuôi gà sử dụng chế phẩm xử lý môi trường trong chăn nuôi.

100% trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. Đối với các trang trại chăn nuôi bò sữa, bò thịt, trâu, dê có 69 trang trại sử dụng thức ăn bổ sung, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn hỗn hợp (TMR).



Trong liên kết sản xuất chuỗi, đã hoàn thiện 31 chuỗi tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi giết mổ tiêu thụ sản phẩm (điển hình ở Quốc Oai 03 chuỗi; Chương Mỹ 05 chuỗi, Thanh Oai 01 chuỗi; Thường Tín 07 chuỗi ..).

Hà Nội hiện có 498 trang trại được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học; có 42 trang trại chăn nuôi được chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt VietGAP.

Đặc biệt, điểm nổi bật nhất trong ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi của Hà Nội thời gian qua là sản xuất con giống, với 100% số lợn giống tại các trang trại là lai ngoại (Landrace, Yorshire, Duroc... được thụ tinh nhân tạo giống cao sản Duroc, Pietrain...); 100% trang trại gia cầm nuôi giống lai có năng suất cao (như Isa, Sasso, Brown, Ai Cập, Ross 308, Hubbard lai gà Mía…).

Các trang trại bò sữa, bò thịt sử dụng 100% giống được lai tạo với các giống lai cao sản (như: lai Sind, Brahman, Droughtmaster, BBB, Angus...). Tỷ lệ thụ tinh nhân tạo bò sữa đã đạt 100%, bò thịt đạt trên 80%. Một số trại đã áp dụng sử dụng tinh phân ly giới tính giống HF thuần chủng, cấy truyền phôi, có 02 cơ sở sản xuất tinh đông lạnh trâu, bò…

Đây chính là những tiền đề quan trọng để ngành chăn nuôi của Hà Nội có những bước đột phá về năng suất, chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Một số mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao và đang khẳng định được vị thế trong sản xuât nông nghiệp của thành phố như Công ty Cổ phần giống gia cầm Ngọc Mừng (huyện Đông Anh); Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội; HTX Hoàng Long, HTX Hòa Mỹ, HTX chăn nuôi và tiêu thụ Gà đồi Ba Vì, Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ, Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Vinh Anh, Công ty Jafa, Công ty CP, Công ty Dabaco, Công ty CJ Việt Nam...

Chứng nhận mô hình chăn nuôi công nghệ cao gặp khó vì "tiêu chí"

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội cũng còn một số hạn chế như chưa đồng bộ, toàn phần mà chủ yếu ứng dụng một hoặc vài khâu trong sản xuất, sở chế, chế biến. Do đó, việc chứng nhận mô hình công nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn hẹp, không ổn định, khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh tế sản xuất một số sản phẩm còn thấp, chưa tương xứng với mức độ đầu tư.

Chưa hình thành được vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chí vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao của thành phố. Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao còn rất hạn chế.

Công tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn nhiều bất cập do vốn sử dụng công nghệ cao lớn hơn nhiều so với sản xuất truyền thống; quỹ đất hạn chế, chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng ban đầu cho các dự án công nghệ cao ở Hà Nội cao hơn so với các tỉnh, thành phố lân cận.

Mặt khác, thời hạn cho thuê đất hiện nay ngắn (5 năm), sau đó phải đấu giá lại mới được thuê tiếp nên người dân, doanh nghiệp chưa yên tâm đầu tư lâu dài.



Chưa triển khai được các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Các tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã ban hành tại Quyết định 3215/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội rất khó thực hiện, đặc biệt là tiêu chí về diện tích là quá lớn, không phù hợp với địa phương. Do quỹ đất hạn chế, chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng ban đầu cho các dự án công nghệ cao ở Hà Nội cao hơn so với các tỉnh, thành phố lân cận.

Trong danh mục các sản phẩm được hỗ trợ, chỉ giới hạn một số loại cây trồng, vật nuôi nhất định, trong khi thực tế nhiều mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm ngoài danh mục có tiềm năng phát triển tốt, nhưng lại chưa được hỗ trợ. Phương thức hỗ trợ sau đầu tư rất khó triển khai do nhu cầu vốn đầu tư ban đầu lớn.



Do đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đề xuất TP tiếp tục rà soát, đề xuất các quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tích hợp vào các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung của TP.

Xác định vùng sản xuất chuyên canh có lợi thế; đảm bảo quỹ đất ổn định để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp. Có kế hoạch hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng vùng sản xuất. Tổ chức tập trung ruộng, tích tụ ruộng đất, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã để tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách hiện có về hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm công nghệ cao; đề nghị Trung ương và Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung những nội dung còn thiếu và hoàn thiện những nội dung không còn phù hợp với phát triển công nghệ cao hiện nay.

Đào tạo nguồn nhân lực cũng là giải pháp mạnh để có đội ngũ cán bộ từ quản lý đến cán bộ kỹ thuật, người chăn nuôi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đối với công nghệ cao. Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ hỗ trợ cơ khí hóa nông nghiệp như: ngành chế tạo máy nông nghiệp, ngành hóa chất nông nghiệp, ngành sinh học, ngành sản xuất thiết bị chuồng nuôi, thiết bị chế biến, thiết bị giết mổ, máy chế biến thức ăn, chế biến gia súc, gia cầm... Hỗ trợ để các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở vùng chuyên canh tập trung trồng cây nông nghiệp chủ lực của thành phố đủ điều kiện được áp dụng mô hình nông trại điện tử, tham gia hệ thống quản lý chất lượng và tiêu thụ sản phẩm...