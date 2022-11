Chanh xanh, bưởi Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang New Zealand

Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh nông nghiệp là điểm mạnh trong quan hệ hai nước, hai bên đã có sáng kiến để thương mại hóa sản phẩm thanh long của Việt Nam và thảo luận vể tiềm năng tăng cường hoạt động thương mại với các sản phẩm khác như bí ngô, dâu tây của New Zealand và chanh, bưởi của Việt Nam.

Hai bên đang hướng tới mục tiêu thương mại song phương 2 tỷ USD và Thủ tướng tin rằng mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được.

Hai bên cũng đã có quan hệ từ lâu trong lĩnh vực giảm phát thải và New Zealand sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần giảm phát thải trên toàn cầu.

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại Việt Nam, ngày 15/11 tại Hà Nội, Bộ NNPTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp - An ninh sinh học - Thông tin đất đai và Các vấn đề nông thôn New Zealand đã tổ chức sự kiện “Agriconnectionz”.



Tại sự kiện này, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chia sẻ: “Nông nghiệp không chỉ là lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế mà còn là một phần bản sắc văn hóa của cả 2 quốc gia. Ở New Zealand, nông dân là nhân tố then chốt của nền kinh tế. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nông nghiệp là nền tảng của mối quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 45 năm”.

“Tôi rất tự hào về sự hợp tác của hai quốc gia trong việc áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm, vốn rất quan trọng đối với hệ thống lương thực bền vững toàn cầu”, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh thêm.

Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh, ngành nông nghiệp của hai nước đang đi đầu trong xu hướng định hình tương lai của ngành sản xuất lương thực. "Sự kiện này đánh dấu một cột mốc lịch sử trong mối quan hệ hiệu quả và cùng có lợi. Hôm nay, là thời điểm chúng ta khởi động quan hệ đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp cho thế kỷ tới”, Thủ tướng Jacinda Ardern nói.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cho rằng: Hợp tác về nông nghiệp là trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand. Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của New Zealand dành cho ngành nông nghiệp, tập trung vào chuyển giao kiến thức và công nghệ ở các lĩnh vực: Phát triển thị trường nông sản; giống cây trồng chất lượng cao; kiểm dịch động vật, thực vật; an toàn đập và vận hành hồ chứa; an toàn thực phẩm; giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi…

Kim ngạch thương mại nông, lâm, thủy sản hai nước năm 2021 đạt gần 550 triệu USD, chiếm tỷ trọng 41% tổng kim ngạch thương mại song phương. Hai bên đã ký thoả thuận về tạo thuận lợi cho thông quan sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử vào tháng 7/2020. Hiện tại, các nhóm công tác của hai nước đang tiến hành các bước triển khai thử nghiệm hệ thống chứng nhận điện tử. Đồng thời, thúc đẩy các thủ tục mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản.



Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Việt Nam đang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, dựa trên ba trụ cột: Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh. Ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển đổi theo hướng tích hợp đa giá trị, bền vững, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là yêu cầu quan trọng để Việt Nam thực hiện đóng góp tích cực, phù hợp với xu hướng quốc tế, chung tay tạo dựng nền nông nghiệp xanh - trách nhiệm - bền vững.

Với thông điệp “Đồng hành, kiến tạo, phát triển” và “Tiềm năng của chúng tôi - Cơ hội của bạn”, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp New Zealand đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững và gắn bó mật thiết, dài lâu.



Tại buổi lễ, cũng đã diễn ra lễ ký công bố xuất khẩu chanh xanh và bưởi của Việt Nam sang New Zealand; tăng cường hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam trong ngành trồng trọt và ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận ưu tiên hợp tác giữa TH Truemilk của Việt Nam và Waikato Milking Systems của New Zealand.