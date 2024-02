Chất lượng, dịch vụ khám chữa bệnh tại Nghệ An ngày một nâng lên rõ rệt

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Đoàn công tác của huyện Nghi Lộc do PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc làm trưởng đoàn đi thăm, tặng hoa chúc mừng Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc làm trưởng đoàn đi thăm, tặng hoa chúc mừng Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn có Chủ tịch UBND, các phó chủ tịch UBND huyện này.

Tại các đơn vị đến thăm là Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nghệ An, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Bí thư huyện ủy Nghi Lộc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ nhân viên trong ngành và trân trọng những cống hiến của các y, bác sĩ trong thời gian qua.

PGS. TS Dương Đình Chỉnh đánh giá cao những kết quả ngành y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đã đạt được trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin trong nhân dân tỉnh Nghệ An.

PGS. TS Dương Đình Chỉnh mong muốn thời gian tới Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục có sự tiếp tục quan tâm, chia sẻ, phối hợp đồng hành để giúp ngành y tế huyện Nghi Lộc ngày càng phát triển, góp phần vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Ban lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An trân trọng tình cảm của Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc, kỳ vọng và mong muốn lãnh đạo huyện Nghi Lộc tiếp tục ủng hộ, đồng hành xây dựng ngành y tế Nghệ An tiên tiến, chất lượng để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

PGS. TS Dương Đình Chỉnh là một trong số ít bác sĩ tại Nghệ An được đào tạo bài bản và trưởng thành từ cơ sở của ngành y tế, có trình độ chuyên môn cao.

Dù công tác, quản lý điều hành vị trí nào, PGS. TS Dương Đình Chỉnh đều được nhiều thế hệ cán bộ, người dân tin yêu vì sự ân cần, giản dị, rất chan hòa.