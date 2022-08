Sáng ngày 14/8, Dân Việt nhận được thông tin từ bạn đọc ở Hà Nam phản ánh về vụ việc một cháu bé 3 tuổi bị hành hạ rồi nhốt vào tủ đông.

Sự việc sau đó được người nhà cháu bé phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện cháu đang được điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Vụ việc được cho là xảy ra tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Phóng viên Dân Việt đã liên hệ với ông Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam).

Vị lãnh đạo UBND huyện xác nhận có sự việc một cháu bé bị đánh và nhốt vào tủ đông. Hiện cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng và bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam để điều tra làm rõ.

Theo nguồn tin của Dân Việt, cháu bé mới hơn 3 tuổi.

Thượng tá Phạm Đồng Điện - Trưởng Công an huyện Lý Nhân cho biết, tối 13/8, Công an huyện Lý Nhân đã bắt được nghi phạm và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.