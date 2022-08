Đầu giờ chiều 14/8, thông tin tới Báo điện tử Dân Việt, một bác sĩ khoa Cấp cứu chống độc Bện viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu một bé trai 3 tuổi nghi bị nhốt vào tủ đông ở Hà Nam.

Theo bác sĩ, tình trạng sức khoẻ của cháu bé đã ổn định sau gần một ngày được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Rất may, các tổn thương thực thể hiện tại của cháu bé không nặng nề.

Tuy nhiên, bé trai 3 tuổi vẫn còn sưng nề vùng đầu, xây xước vùng đầu mặt cổ. Lưỡi bệnh nhi cũng sưng nề, ăn uống khó vẫn cần phải tiếp tục theo dõi.

Hình ảnh cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo nguồn tin từ phía Bệnh viện Nhi Trung ương, vào khoảng 23h15 ngày 13/8, khoa Cấp cứu chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bé trai 3,5 tuổi, được chuyển đến từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam với chẩn đoán: Suy Hô hấp/ Hạ thân nhiệt/ Chấn thương vùng đầu mặt cổ.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử lý cấp cứu, tiến hành làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống cổ... đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh.

Trươac đó, Báo điện tử Dân Việt nhận được thông tin từ bạn đọc ở Hà Nam phản ánh về vụ việc một cháu bé 3 tuổi bị hành hạ rồi nhốt vào tủ đông.

Sự việc sau đó được người nhà cháu bé phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện cháu đang được điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Vụ việc được cho là xảy ra tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Thượng tá Phạm Đồng Điện - Trưởng Công an huyện Lý Nhân cho biết, tối 13/8, Công an huyện Lý Nhân đã bắt được nghi phạm và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam.