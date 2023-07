Châu Bùi và loạt khán giả khóc tại concert BLACKPINK: Có đáng bị "ném đá"?

Châu Bùi bật khóc khi xem BLACKPINK biểu diễn

Mới đây, hình ảnh Châu Bùi bật khóc nức nở khi được ngắm nhìn BLACKPINK trên sân khấu đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ nhóm nhạc của 4 cô gái Hàn Quốc cũng có chung tâm trạng, khóc trào nước mắt khi chia tay idol.

Chia sẻ khoảnh khắc rơi nước mắt trong đêm diễn của nhóm nhạc BLACKPINK, Châu Bùi viết: "Khóc nhè tí xấu hộ nhưng mà concert tuyệt vời. Tôi hay có thói quen đã thích bài gì thì cứ nghe đi nghe lại một bài hát, có những thời điểm nghe đi nghe lại 1 bài đến cả tháng trời vì hợp tâm trạng lúc ấy.

Hôm qua đi concert vui ơi là vui, cho đến đoạn :"I worked my whole life, Just to get right…" vang lên thì vỡ oà đến cuối luôn mọi ký ức ùa về cùng những cảm xúc không thể kiềm lại được. Yêu quá Hà Nội ơi", đính kèm với dòng chia sẻ là hình ảnh đôi mắt ngấn lệ của fashionista Châu Bùi.

Châu Bùi bật khóc tại đêm diễn của nhóm nhạc BLACKPINK. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngay lập tức, những hình ảnh của Châu Bùi lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người hâm mộ nhóm nhạc BLACKPINK cho rằng, cũng có rất nhiều BLINKs có chung cảm xúc của Châu Bùi. Với họ được tận mắt thấy thần tượng biểu diễn trên sân khấu, được nghe những ca khúc gắn liền với tuổi trẻ là một niềm may mắn, hạnh phúc.

"Đến mình không được tận mắt xem các chị biểu diễn, chỉ được xem qua livestream cũng cảm thấy hụt hẫng khi đến phần kết show. Những kỷ niệm gắn liền với các ca khúc của BLACKPINK cứ thế dâng đầy trong tâm trí, và nước mắt cứ thế tuôn chảy vậy thôi", bạn Ngâm Thùy Trang viết.

"Đứng ở sân vận động Mỹ Đình, hòa chung không khí của hàng nghìn con người, đắm chìm trong âm nhạc của thanh xuân mới thấy cảm xúc của Châu Bùi cũng là quá bình thường. BLACKPINK đã đem lại đêm diễn quá tuyệt vời, một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên", tài khoản Bao Ngoc Vu cho hay.

"Đây sẽ là những ký ức đẹp nhất trong đời của tôi. Đứng và hò hét "cháy" cổ dưới khán đài. Cùng hàng nghìn người hướng về sân khấu. BLACKPINK không chỉ mang âm nhạc đến sân khấu mà đó là thứ cảm xúc, trải nghiệm mà những người không có mặt ở sân vận động Mỹ Đình không thể hiểu được. Khóc như Châu Bùi là quá bình thường, tôi về đến nhà rồi nghĩ về conccert vừa diễn ra vẫn còn đang lâng lâng tiếc nuối", tài khoản Nguyên Chi chia sẻ.

Hai đêm biểu diễn thành công của nhóm nhạc BLACKPINK tại Việt Nam. (Ảnh: aang)

Bên cạnh những chia sẻ có chung cảm xúc với Châu Bùi, rất nhiều bình luận bày tỏ ý kiến trái chiều. Họ cho rằng, cảm xúc của Châu Bùi và những người hâm mộ nhóm nhạc BLACKPINK là quá cuồng thần tượng.

"Bố mẹ ở nhà không biết đã thấy cảnh này chưa. Khóc vì ai không khóc đi khóc vì mấy cô ca sĩ ngoại quốc, thật sự vô bổ. Trong khi đó Châu Bùi cũng là người có sức ảnh hưởng với giới trẻ Việt Nam", tài khoản Ngô Vinh Tú cho hay.

"Họ về nước mình biểu diễn, thu hàng trăm, thậm chí nghìn tỷ về nước họ. Vậy mà khi họ rời đi, từ ngôi sao đến người thường bật khóc vì tiếc nuối. Thật sự tôi không thể hiểu được giới trẻ ngày nay đang nghĩ gì, một thứ tư duy sùng bái thần tượng quá đà", tài khoản Vĩnh Khang bức xúc nói.

"Cách đây hơn 10 năm, sùng bái thần tượng Hàn Quốc cũng từng bị lên án mạnh mẽ. Nhiều người cãi cha cãi mẹ vì thần tượng. Đến giờ mới thấy có vẻ như làng sóng này bắt đầu quay lại chăng. Châu Bùi khóc, khóc vì cái gì thể nhỉ? Các bạn trẻ thần tượng BLACKPINK cũng khóc khi đêm diễn kết thúc. Những giọt nước mắt ấy có đáng hay không?", tài khoản Mẫn Chi bình luận.

Loạt sao Việt có mặt tại concert của BLACKPINK



Hai đêm diễn của BLACKPINK đã diễn ra thành công tại Việt Nam trong hai đêm 29-30/7, thu hút hơn 60.000 lượt khán giả tham gia. Trong đó, có rất nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam cũng đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để "đu idol" như Á hậu Phương Nga, Hoa hậu Kỳ Duyên - siêu mẫu Minh Triệu, Á hậu Kim Duyên, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Eric,... Đều lên đồ lung linh để xem BLACKPINK biểu diễn.

Á hậu Phương Nga tham dự cả hai đêm diễn của BLACKPINK. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Ngọc Hân cũng tham dự hai đêm diễn BLACKPINK. (Ảnh: FBNV)

MC Khánh Vy cũng lựa chọn trang phục kết hợp hồng - đen đơn giản nhưng vẫn nổi bật để tham dự buổi biểu diễn của BLACKPINK. Trên mạng xã hội, video ghi lại khoảnh khắc Khánh Vy xúc động không nói nên lời khi các thành viên BLACKPINK xuất hiện đang được lan truyền chóng mặt.



MC Khánh Vy rạng rỡ khi xuất hiện tại đêm diễn đầu tiên của BLACKPINK. (Ảnh: FBNV)

Á hậu Huyền My xinh đẹp quyến rũ khi "đi đu idol". (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Ngọc Hân cũng tiếp tục đến với ngày thứ 2 của show diễn BLACKPINK. Trước đó ở đêm đầu tiên, Ngọc Hân dành hết lời khen ngợi cho 4 thành viên xinh đẹp. Kiện tướng dancesport Khánh Thi bầu 7 tháng vẫn dẫn 2 con Kubi và Anna đi xem concert 2 của BlackPink.

Khánh Thi dù mang thai tháng thứ 7 vẫn cũng hai con đi xem BLACKPINK biểu diễn. (Ảnh: FBNV)

Tối 30/7, đêm diễn thứ hai của nhóm nhạc thần tượng BLACKPINK tại Việt Nam và cũng là đêm cuối cùng trong chuyến lưu diễn khu vực châu Á. Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đã tạo làn sóng đặc biệt, gây ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ Việt Nam.