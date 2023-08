Chem chép là con gì mà dân Cửa Lò ở Nghệ An ra biển bắt nhiều vô kể, kiếm tiền triệu mỗi ngày?

Mùa đánh bắt con chem chép ở vùng cửa sông



Chiều tối, những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân cập cảng Cửa Hội ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với nhiều bao tải chất đầy một loài hải sản trông giống ngao.

Tuy nhiên, loài hải sản này kích thước nhỏ hơn, mình dẹp hơn, trên vỏ có lớp vân không trơn bóng như ngao. Theo người dân, loài hải sản này bà con tại đây quen gọi là chem chép.

CLIP: Những chiếc thuyền cập cảng Cửa Hội, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) với nhiều bao tải đầy ắp con chem chép giúp ngư dân thu về tiền triệu. Thực hiện: Thắng Tình

Loài hải sản này trước kia hay dùng để nấu canh, hoặc lấy phần thịt bên trong để nấu cháo ăn rất ngon. Phần thịt của chem chép rất ngọt, thơm.

Theo người dân nơi đây, chem chép có nhiều loại. Nếu chem chép có vỏ mỏng, dài thì giá trị sẽ cao hơn. Tuy nhiên vì kích thước nhỏ nên quá trình chế biến tốn thời gian hơn so với ngao hoặc sò.

Thương lái đánh cả xe container đến cảng Cửa Hội, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò thu mua chem chép. Ảnh: Thắng Tình

Để đánh bắt được loài hải sản này thường phải đợi vào mùa nước cạn. Mùa đánh bắt con chem chép chỉ diễn ra trong những tháng mùa hè.

Trên mỗi chiếc thuyền nhỏ gồm 2 ngư dân. Sáng sớm, họ đánh thuyền ra vùng cửa sông, nơi nước sông Lam đổ ra biển và bắt đầu công việc đánh bắt con chem chép.

Ngay khi đánh bắt được con chem chép họ bỏ vào những chiếc bao tải đã chuẩn bị sẵn. Mỗi chiếc bao tải chứa khoảng 50kg con chem chép.

Chem chép là loài hải sản có hình dáng giống ngao nhưng kích thước nhỏ hơn, vỏ chem chép có nhiều vân. Ảnh: Thắng Tình

Thương lái đánh cả xe container chờ sẵn để mua chem chép

Đến chiều tối những chiếc thuyền mới trở về với nhiều chiếc bao tải chứa đầy chem chép. Có những chiếc thuyền gặp may khi đánh bắt được nhiều con ngao to. Những con ngao biển lớn có giá trị hơn rất nhiều so với chem chép vỏ tròn.

Khung cảnh mua bán tấp nập tại cảng Cửa Hội ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Trên cảng Cửa Hội thương lái đánh cả xe container đến để đợi sẵn. Ngay khi những chiếc thuyền cập bến, các bao tải chứa đầy con chem chép được vận chuyển lên bờ, tập kết, sau đó được bổ sung thêm đá lạnh rồi xếp lên xe container.

Những chiếc thuyền của ngư dân trở về với nhiều bao tải chứa đầy chem chép. Ảnh: Thắng Tình

Loài hải sản này được thương lái thu mua, vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để xay làm thức ăn nuôi tôm hùm. Trung bình mỗi bao tải được thương lái thu mua với giá khoảng từ 180.000 – 200.000 đồng.

Chem chép được các thương lái thu mua chất đầy chiếc xe container chở vào miền Nam làm thức ăn nuôi tôm hùm. Ảnh: Thắng Tình

Mỗi chiếc thuyền trở về thường đánh bắt được khoảng từ 8 – 15 bao tải chem chép, tùy theo vận may. Như vậy, mỗi chuyến đánh bắt chem chép, một thuyền thu về từ 2 – 3 triệu đồng. Ngư dân đánh bắt được bao nhiêu thương lái đều mua sạch.