"Chết đứng" vì Covid-19, ngành du lịch năm 2021 phải làm gì để kéo khách?

Du lịch "chết đứng" vì Covid-19

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, ngành du lịch lữ hành 3 tháng đầu năm 2021 tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.

Cụ thể, 3 tháng đầu năm, doanh thu du lịch lữ hành ước tính chỉ đạt 3.100 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái, đó là chưa kể doanh thu du lịch lữ hành năm ngoái đã bắt đầu tụt dốc so với các năm trước cũng do tác động của Covid-19.

Doanh thu du lịch lữ hành 3 tháng đầu năm tại TP.HCM giảm gần 60%. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại các địa phương trọng điểm về du lịch trong nước. Đà Nẵng đứng đầu các tỉnh thành có doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh nhất, cụ thể 3 tháng đầu năm giảm đến 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch lữ hành 3 tháng đầu năm tại TP.HCM giảm gần 60%; Hà Nội giảm 30%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 23%.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I/2021 chỉ đạt 48.100 lượt người, giảm gần 99% so với cùng kỳ. Riêng tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19.400 lượt, giảm gần 96% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam và lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ.

Thống kê nhanh của Sở Du lịch TP.HCM cho biết tính đến giữa tháng 3/2021, khoảng 90% doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ, doanh nghiệp lữ hành chuyên kinh doanh thị trường inbound (đưa khách quốc tế vào Việt Nam) đã tạm ngưng hoạt động vì ngành du lịch gần như "chết hẳn" vì Covid-19.

Bên cạnh tìm đường để phát triển du lịch nội địa, Tổng cục Du lịch mới đây cũng đã họp bàn về kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế vào Việt Nam. Đề xuất được đưa ra là tiến hành thí điểm đón khách quốc tế trên nhiều phương diện, từ lựa chọn thị trường, quy trình đón khách, điểm đến an toàn và doanh nghiệp.

Xu hướng du lịch năm 2021

Dù vậy, theo đại diện nhiều công ty du lịch, do chưa thể biết chắc thời điểm được đón khách quốc tế nên các doanh nghiệp đều đang tập trung toàn bộ vào du lịch nội địa. Tình hình càng phấn khởi hơn khi đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè và dịch Covid-19 trong nước đang được kiểm soát tốt.

Đà Nẵng, Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Lạt đang là những địa điểm "sốt" nhất được lựa chọn trong thời gian tới. Các công ty du lịch lữ hành như Vietravel, Saigontourist, TST, Saco… đều đang có nhiều tour ưu đãi, khuyến mãi sốc với giá chỉ từ hơn 3 triệu đồng cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm, đã bao gồm giá vé máy bay.

Du lịch biển đảo đang được nhiều lựa chọn cho mùa du lịch hè. Ảnh: Miuchan08.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc Ban Tiếp thị của Vietravel cho biết xu hướng đi du lịch hiện nay đã thay đổi. Trước đây, tỷ trọng tour du lịch tự túc ít được đặt nhưng hiện nay tỷ lệ này đã lên đến 40-50%, ngang ngửa so với tour du lịch trọn gói.

Ngoài ra, dịch bệnh cũng khiến các tour theo đoàn giảm số lượng người tham gia, chỉ còn khoảng 15-20 người mỗi đoàn, thời gian tour ngắn hơn, chú trọng các điểm đến "an toàn" với Covid-19.

Ông Đặng Mạnh Phước - nhà sáng lập Outbox Consulting, công ty chuyên cung cấp các giải pháp nghiên cứu và tư vấn chuyên sâu cho ngành du lịch, khách sạn tại Việt Nam, cũng xác nhận bức tranh ngành du lịch và chân dung khách du lịch hiện nay đã khác, thị trường đang xuất hiện trào lưu du lịch tự túc, du lịch cá nhân.

Ông Phước chỉ ra một số xu hướng của du lịch Việt Nam năm 2021. Đó là du lịch theo hướng giãn cách xã hội, khách ưu tiên điểm đến ít người nhưng thú vị và đi theo nhóm nhỏ để an toàn. Điều này đòi hỏi các công ty du lịch cần sáng tạo, thiết kế tour sao cho hấp dẫn.

Ngoài ra, thời điểm này du khách rất cần một nguồn thông tin, tin cậy để cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh. Trong trường hợp đó, khách sẽ xem đại lý du lịch là một nguồn cung cấp thông tin và kiến thức không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Dịch Covid-19 khiến các đại lý du lịch có thêm vai trò mới chứ không còn đơn thuần là mua - bán tour. Nếu làm không tốt điều này, đại lý có thể sẽ mất khách.

Về phía các doanh nghiệp du lịch lữ hành, nhà sáng lập Outbox Consulting cũng cho rằng Covid-19 đang đẩy nhanh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp du lịch lữ hành, điều gần như thực hiện rất trầy trật trước đây.