Chi hơn chục tỷ đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, lãnh đạo 2 bệnh viện ở Nghệ An nói gì?

Thông tin từ Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, ngày 2/8/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm các mặt hàng, vật tư, hóa chất, sinh phẩm sử dụng trong phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2021-2022.



Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Đến ngày 17/9/2021, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ban hành quyết định số 1821/QĐ-BVUB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng sinh phẩm, hóa chất, vật tư sử dụng trong phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2021-2022 (lần 1).

Trong đó liên doanh nhà thầu Công ty Đông Tây- Công ty Việt Á trúng thầu mặt hàng test sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR với tổng giá trị trúng thầu là 2.822.400.000 đồng.

Đơn giá trúng thầu là 367.500 đồng/test (trong khi giá công bố của Bộ Y tế tại các văn bản số 5288/BYT –TB-CT ngày 2/7/2021; văn bản số 5583/BYT –TB-CT ngày 13/7/2021 là 470.000 đồng/test đối với đơn hàng dưới 500.000 test).

Bộ kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.

"Mặc dù đã ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng cho đến thời điểm này, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vẫn chưa mua vào, chưa nhập về các mặt hàng test sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 từ công ty Việt Á.", ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nói.

"Không có chuyện chúng tôi đã nhận và nhập mặt hàng test sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 từ công ty Việt Á như một số thông tin trên mạng xã hội. Hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra và khởi tố cán bộ lãnh đạo công ty này, nên việc hợp động còn thực hiện được nữa hay không thì chúng tôi đang cân nhắc xem xét hủy bỏ theo quy định của pháp luật", ông Trung cho biết thêm.

Còn ông Lương Quốc Tuấn, Trưởng khoa Dược (Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang làm báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An liên quan đến các gói thầu mua sắm sinh hóa phẩm của Công ty Việt Á phục vụ chống dịch Covid-19.

Cụ thể, đơn vị này có ký hợp đồng mua bộ sinh hóa phẩm xét nghiệm PCR của Công ty Việt Á trong 2 gói thầu với trị giá 9,2 tỷ đồng. Bệnh viện này đã chi 7,5 tỷ đồng để mua sản phẩm theo hợp đồng.