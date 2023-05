Chi Pu bật khóc sau màn công diễn nhóm đầu tiên tại “Đạp gió 2023”

Sự xuất hiện của Chi Pu trong "Đạp gió 2023" góp phần mang đến sự quan tâm đông đảo của khán giả Việt cho chương trình. Trong tập 1, Chi Pu solo "Đóa hoa hồng", xếp thứ hạng cao 8/33 tiết mục của dàn thí sinh năm nay. Cũng chính nhờ màn thể hiện ấn tượng, cô được Ella Trần Gia Hoa mời về chung đội, các thành viên còn lại trong team là Ngô Thiến và Trương Gia Nghê.

Chi Pu đã có màn công diễn nhóm đầu tiên tại "Đạp gió 2023" cùng Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê. Ảnh chụp màn hình.

Trong phần 2 của tập 2 vừa lên sóng vào 11h trưa nay (14/5), Chi Pu cùng team đã có màn công diễn nhóm đầu tiên tại "Đạp gió 2023". Nữ ca sĩ cùng Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê thể hiện ca khúc "See tình" - bản hit của Hoàng Thùy Linh do DTAP sản xuất.

Xuất sắc giành chiến thắng ngay màn công diễn đầu tiên

Với việc đạt điểm cao nhất phần trình diễn cá nhân, Ella trở thành đội trưởng và được quyền ưu tiên chọn lựa ca khúc. Thành viên nhóm S.H.E. quyết định chọn "See tình" và ngay sau đó mời Chi Pu về đội với kỳ vọng ngôi sao đến từ Việt Nam sẽ hỗ trợ đội hết mình với một ca khúc Việt. Dù được Amber ra sức chào mời, Chi Pu sau cùng quyết định nhận lời vào cùng đội Ella cùng hai nữ diễn viên Trương Gia Nghê và Ngô Thiến.

"Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với nhóm khi đây là một ca khúc Việt Nam" - nữ ca sĩ chia sẻ khi lên sóng.

Chi Pu đầy ấn tượng khi cùng team trình diễn "See tình". Ảnh: NVCC.

Việc nhà sản xuất chọn "See tình" để đưa vào phần công diễn 1 gây bất ngờ và hào hứng cho khán giả Việt Nam. Dù phía chương trình không trực tiếp tiết lộ lý do nhưng người hâm mộ đưa ra nhiều lập luận như Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất trong chương trình, ca khúc "See tình" viral mạnh tại nhiều quốc gia trong đó có Trung Quốc suốt thời gian qua... Từ đó, việc Ella chọn ca khúc và mời Chi Pu về cùng đội được nhiều khán giả cho rằng là một chiến lược có chủ ý từ phía nhà đài lẫn của vị đội trưởng tài ba.

Nói về việc được Ella, thần tượng từ bé của mình, mời về chung một đội, Chi Pu cho biết bản thân rất vui và xúc động. Hơn nữa, cô tự hào vì một bản nhạc Việt được vang lên ngay trong vòng công diễn đầu tiên và gần như tất cả các tỷ tỷ trong chương trình đều biết đến.

Chỉ có một thời gian ngắn để tập luyện, cả nhóm đã liên tục thảo luận và luyện tập chăm chỉ cùng cố vấn âm nhạc và biên đạo. Có thể thấy phần vũ đạo đã không làm khó được Chi Pu khi nữ ca sĩ nhanh chóng nắm bắt và thể hiện tốt trong phòng tập, đồng thời hỗ trợ đồng đội khi cần. Cả nhóm đều thể hiện tinh thần đoàn kết với mục tiêu mang đến màn trình diễn hoàn hảo nhất có thể. Từng thành viên cũng liên tục đăng tải trên mạng xã hội những khoảnh khắc thân thiết bên nhau. Trương Gia Nghê cũng đăng ảnh được Chi Pu tặng bánh cốm với lời nhắn nhủ "Em yêu chị" bằng tiếng Việt dễ thương.

"See tình" trên sân khấu "Đạp gió 2023" được phối lại mới mẻ, trẻ trung. Phần lời được nhóm thể hiện bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung. Điều này trái ngược với đồn đoán Chi Pu và các tỷ tỷ sẽ hát tiếng Việt hoặc chỉ tiếng Trung như trước đó. Có thể thấy, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng các tỷ tỷ chung nhóm đã rất cố gắng để học hát và trình diễn bằng ngôn ngữ nước bạn.

Màn trình diễn của team Chi Pu tại Đạp gió 2023 được đầu tư công phu. Ảnh chụp màn hình.

Ngay khi tập 2 lên sóng, người xem xuýt xoa hết lời trước sự đầu tư "khủng" của sân khấu "See tình". Một ốc đảo hoành tráng được dựng hẳn trên sân khấu với một khu rừng nhiệt đới và sàn nước thật 100%. 4 nghệ sĩ xuất hiện ấn tượng, visual sáng bừng sân khấu, liên tiếp có những màn tương tác tạo điểm nhấn. 4 mỹ nhân của team "Ting ting tang tang" còn có khoảnh khắc ấn tượng khi ngồi trên vỏ sò khoe vũ đạo, hay nhảy sôi động dưới nước tương tác trực tiếp với khán giả. Tất cả tạo nên một tiết mục vô cùng mãn nhãn và cuốn hút khiến các khản giả lẫn các tỷ tỷ trong phòng chờ trầm trồ ủng hộ không ngừng.

Ngay sau màn trình diễn, Ella cùng Chi Pu, Trương Gia Nghê, Ngô Thiến hết lòng kêu gọi khán giả bình chọn. Cô còn hát chay bản hit "Super Star" đình đám một thời khiến trường quay như biến thành concert.

Với sự đánh giá của các khán giả có mặt tại trường quay, màn trình diễn "See tình" của Chi Pu và đồng đội đã đạt số vote cao nhất trong tất cả các đội với 853 phiếu, xuất sắc giành chiến thắng trong vòng công diễn đầu tiên. Điều này đồng nghĩa tất cả các thành viên trong team "thăng hạng" ngay lập tức, an toàn đi tiếp vào vòng trong mà không cần xét điểm số điểm mỗi cá nhân. Chi Pu và Ella không giấu được sự xúc động, bật khóc khi chứng kiến sự ủng hộ nhiệt tình cho màn trình diễn từ khán giả để toàn đội giành chiến thắng.

Màn trình diễn "See tình" lên Hot Search Weibo trong tích tắc

Chưa đầy một tiếng sau khi tập 2 lên sóng, màn trình diễn "See tình" của đội Chi Pu lập tức gây sốt khi lên thẳng #4 Hot Search Weibo ở cả bảng chung nhiều lĩnh vực lẫn bảng Giải trí với từ khóa "Ding ding dang dang quá đỗi ngọt ngào". Trên các trang mạng xã hội, khán giả Việt và Trung phản ứng tích cực về màn trình diễn:

Chi Pu nhận được nhiều phản hồi tích cực sau khi cùng team trình diễn "See tình". Ảnh: NVCC.

"Chi Pu thật sự rất thành công trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam qua việc đem đặc sản bánh cốm, áo dài, chuyến du lịch Việt Nam và hiện tại là đem tiếng Việt lên sân khấu Trung Quốc. Respect cho Chi Pu. Chúc chị ngày càng phát triển hơn trong sự nghiệp".

"Xem phần trình diễn hôm nay, mình thấy Chi Pu đang làm rất tốt rồi. Chưa kể là bất kỳ hành động nào trong chương trình cũng gây chú ý, thậm chí còn lọt top search Weibo thì mình tin Chi sẽ ngày càng được ủng hộ khi vào sâu trong chương trình"...

Trong phần giới thiệu của tập 3, nhà sản xuất tiết lộ một số khoảnh khắc của Chi Pu cùng các tỷ tỷ. Đáng chú ý, Chi Pu cùng Ella đã cùng nhau ngồi chọn bài hát và nữ ca sĩ còn thốt lên rằng: "Đây là bài hát của tôi". Sau đó, Chi Pu cũng được giao quyền lựa chọn thành viên về team của mình cho màn trình diễn tiếp theo. Chính việc này càng khiến các khán giả tò mò hơn về kết quả cá nhân mà Chi Pu đạt được vốn chưa được công bố trong tập 2 vừa lên sóng.

Chi Pu được khen tinh tế khi quảng bá văn hóa Việt

Trước đó vào ngày 11/5, Mango TV phát sóng tập phim về hậu trường cảnh sinh hoạt, giao lưu của 33 thí sinh trong chương trình "Đạp gió 2023". Sau ngày công diễn đầu tiên và chuyển vào nhà chung, các chị em có cuộc gặp gỡ, trò chuyện thân mật và chơi trò chơi hỏi đáp để tìm hiểu nhau.

Team Chi Pu vỡ òa khi tiết mục đạt được thứ hạng cao. Ảnh chụp màn hình.

Chi Pu đã đặt câu hỏi liên quan đến MV "Mời anh vào team em" của cô cho các nghệ sĩ. Amber Liu trả lời đúng và nhận được quà gồm áo dài truyền thống Việt Nam cùng chuyến du lịch Việt Nam cho 02 người. Món quà của Chi Pu khiến Amber hào hứng chạy một vòng quanh sân khấu. Amber còn đội mấn và ướm thử trang phục lên người, liên tục cảm ơn Chi Pu và hứa rằng sẽ mặc áo dài check-in khi sang Việt Nam.

Các thí sinh khác cũng thể hiện sự thích thú, dành lời khen cho áo dài truyền thống Việt Nam. Thái Thiếu Phân, Giả Tịnh Văn và nhiều nghệ sĩ nữ khác cũng bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam. Đáp lại tình cảm yêu mến của các chị em khác, Chi Pu cho biết sẵn sàng làm hướng dẫn viên khi Amber Liu và bạn bè đến Việt Nam du lịch.

Chi Pu bật khóc trước thành tích của team. Ảnh chụp màn hình.

Chi Pu được khen ngợi về sự tinh tế khi không chỉ giới thiệu áo dài, du lịch Việt Nam mà trước đó còn có cốm tươi làng Vòng, bánh cốm, âm nhạc mang đậm chất Việt với bản phối "Đóa hoa hồng" nhiều nhạc cụ dân tộc, ưu tiên chọn trang phục của NTK và local brand Việt Nam... Đông đảo khán giả đã bày tỏ niềm tự hào và ủng hộ Chi Pu khi liên tục quảng bá văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.