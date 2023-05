Cuộc thi Đạp gió 2023 là một sân chơi âm nhạc và vũ đạo quy mô lớn tại Trung Quốc, thu hút sự tham gia của nhiều ca sĩ, diễn viên tài năng từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trong số đó, nữ ca sĩ Chi Pu tới từ Việt Nam đã thu hút sự chú ý của khán giả khi lọt vào top 8 người được giám khảo đánh giá cao nhất trong tập đầu tiên phát sóng vào ngày 5/5. Tuy nhiên, Chi Pu cũng đang phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh khác đầy thử thách trong cuộc thi này.

Loạt đối thủ "khó nhằn" của Chi Pu tại Đạp gió 2023

Chi Pu tại Đạp gió mùa 4. (Ảnh: IT).



Đối thủ đầu tiên mà Chi Pu cần phải cạnh tranh là Ella - một cái tên không còn xa lạ trong làng giải trí châu Á. Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành giải trí, Ella đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua những bản "hit" nổi tiếng của nhóm nhạc S.H.E mà cô từng tham gia. Trong cuộc thi Đạp gió 2023, Ella cũng cho thấy sức mạnh của mình khi đạt điểm số cao nhất và được chọn thi xuyên suốt chương trình đồng thời được chọn để thi nhóm.

Ella - một cái tên không còn xa lạ trong làng giải trí châu Á. (Ảnh: IT).

Ngoài Ella, Chi Pu cũng cần phải cạnh tranh với các đối thủ khác như Amber - một nữ ca sĩ trẻ đầy triển vọng đến từ Hàn Quốc, hay Giả Tịnh Văn - một diễn viên, ca sĩ đang được yêu thích tại Trung Quốc. Tuy nhiên, không chỉ đối mặt với các đối thủ đến từ các đội khác, Chi Pu còn phải cạnh tranh với những đối thủ nội bộ khác trong đội như Lưu Tích Quân - một ca sĩ, diễn viên đa tài và được yêu thích tại Trung Quốc.

Amber Liu có khả năng ca hát và vũ đạo hàng đầu. (Ảnh: IT).

Amber Liu (29 tuổi) từng là thành viên của nhóm nhạc nữ f(x) của Hàn Quốc trước khi chuyển sang hoạt động solo. Amber được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có khả năng biểu diễn đa dạng, từ rap đến ca hát và nhảy. Cô đã có nhiều sản phẩm âm nhạc thành công và được khán giả yêu thích như "Shake That Brass", "Borders", "Hands Behind My Back"... Với tài năng và kinh nghiệm biểu diễn, Amber được coi là một trong những ứng viên "nặng ký" cho vị trí dẫn đầu cuộc thi.

Giả Tịnh Văn có sở trường vũ đạo đương đại. (Ảnh: IT).

Giả Tịnh Văn (31 tuổi) là một diễn viên, ca sĩ, vũ công đa tài của Trung Quốc. Cô được biết đến qua các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và các chương trình truyền hình thực tế như "Chương trình truyền hình Trái tim giải trí". Giả Tịnh Văn cũng là một ca sĩ và vũ công tài năng, có khả năng thể hiện nhiều thể loại âm nhạc và đặc biệt là vũ đạo đương đại.

Tất cả các đối thủ của Chi Pu đều là những nghệ sĩ tài năng và được đánh giá cao trong làng giải trí châu Á. Để vượt qua được họ, Chi Pu cần phải thể hiện sự tập trung cao độ, sự nỗ lực không ngừng nghỉ và đặc biệt là phải thể hiện được tài năng của mình qua từng màn trình diễn.

Với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ thực lực, Chi Pu sẽ phải cố gắng hết sức để có thể đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi Đạp gió 2023. Không chỉ là một cuộc thi để giành chiến thắng, Đạp gió 2023 còn là cơ hội để Chi Pu có thể rèn luyện thêm kỹ năng biểu diễn, tìm kiếm thêm động lực và trải nghiệm mới trong sự nghiệp của mình.