Chia sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn

Mang tinh thần chiến sĩ trong hoạt động kinh doanh

Khuôn mặt phúc hậu, vẻ ngoài tinh anh với giọng nói vang truyền cảm hứng, đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với nữ doanh nhân Lê Thị Tố Nga. Ở độ tuổi ngoài 50, nhưng chị luôn mang một phong cách làm việc khẩn trương, nhanh nhẹn. Mở đầu câu chuyện, chị cho biết: "Vừa qua đối tác nhập khẩu tại Ba Lan đã trực tiếp sang nhà máy kiểm tra, hai bên đang đàm phán đơn hàng cho những tháng cuối năm và trong năm 2023. Hiện tại, công ty đang đầu tư dây chuyền sản xuất mới để đáp ứng nhu cầu hàng xuất khẩu trong thời gian tới".

Chị chia sẻ thêm, thị trường châu Âu luôn đòi hỏi các tiêu chuẩn rất cao đối với mặt hàng thực phẩm, vì vậy mỗi sản phẩm đều phải kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến quy trình sản xuất để có được những hợp đồng xuất khẩu vào thị trường này. Từ đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng đầu vào bằng những tiêu chí khắt khe nhất.

Nữ doanh nhân Lê Thị Tố Nga (ngoài cùng bên phải) giới thiệu cho đối tác châu Âu tham quan nhà máy.

Tốt nghiệp chuyên ngành chế biến thực phẩm, khởi nghiệp và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu, chuyển đổi sang sản xuất thực phẩm chế biến và mỳ ăn liền là một quyết định đầy mạo hiểm khi thị trường đang bị chiếm lĩnh bởi những thương hiệu nổi tiếng. Nói về quyết định đầy thử thách của mình, chị đúc kết: "Vì gắn bó với quân đội từ nhỏ nên tôi luôn mang tinh thần quyết chiến, quyết thắng của người chiến sĩ trong mọi hoạt động kinh doanh".



Bắt tay vào xây dựng mảng sản xuất thực phẩm, từ sự cạnh tranh mạnh mẽ trên đã giúp chị không ngừng học hỏi, nghiên cứu để cho ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu, đồng thời tạo ra các sản phẩm với nguyên liệu 100% từ tự nhiên giúp thay đổi quan niệm của người tiêu dùng về mỳ ăn liền. Vì vậy nhân viên trong công ty đã quen dần với những cuộc họp xuyên trưa, những đêm dài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hay những buổi làm việc với thuộc cấp từ chiều tối đến nửa đêm của chị.

Nữ Tổng giám đốc Lê Thị Tố Nga.

Gắn bó với lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên trận tuyến chống dịch Covid-19

Nhớ đến những ngày cả nước căng mình trước đại dịch Covid-19, chị chia sẻ, khi dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, Công ty Thiên Nga xác định hoạt động sản xuất kinh doanh lúc này không đặt vấn đề lợi nhuận, khắc phục mọi khó khăn về đứt gãy chuỗi cung ứng, chuẩn bị các nguồn nguyên liệu dự phòng để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân với giá thành hợp lý. Đây là những việc làm thiết thực đóng góp chung vào nhiệm vụ phòng, chống dịch. Tinh thần đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, vì vậy rất cần sự chung tay, góp sức của toàn dân trong cuộc chiến chống dịch.

Trao tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Quận 6, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh

Đồng hành với Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trong Chương trình "100.000 phần quà hỗ trợ người dân khó khăn", chị đã nhanh chóng triển khai phương án sản xuất để cung cấp các mặt hàng: Mỳ ăn liền, gạo, nước mắm, nước tương… với giá bán giảm từ 10 – 30% so với thị trường và cung cấp các gói an sinh hỗ trợ người dân. Sau đó tiếp tục sản xuất 120.000 phần quà cho Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 để kịp thời trao tặng cho người dân khó khăn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh và Long An.



Đồng hành với lực lượng vũ trang Quân khu 7 tặng học bổng trong Chương trình "Xuân Chiến sĩ" tại huyện biên giới Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Trong thời gian cao điểm dịch bệnh bùng phát, chị dành nguồn kinh phí gần 6 tỷ đồng hỗ trợ gạo, trứng gà, sữa và 500 tấn rau, củ, quả thực hiện các chương trình "Phiên chợ 0 đồng", "ATM gạo" và cung cấp cho các bếp ăn từ thiện.

Với những nỗ lực và thành công trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho các hoạt động xã hội, nữ doanh nhân Lê Thị Tố Nga đã được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, các cơ quan, đơn vị trao tặng bằng khen, giấy khen và vinh danh trong các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch. Chia sẻ và lan tỏa yêu thương chính là động lực thôi thúc chị xung kích vào trận tuyến chống dịch từ những ngày đầu tiên và gắn bó với lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên trận tuyến chống dịch.

* Bài có sự biên tập ở title và sapo