Du lịch "nóng" trở lại và động thái mới của các hãng hàng không

Thị trường hàng không Việt Nam trong thời gian có những tín hiệu tích cực. Bên cạnh đó, việc ngành du lịch đang trên đà phục hồi là trợ lực quan trọng giúp ngành hàng không phát triển, đặc biệt là thị trường quốc tế.



Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không trong năm 2024 vừa qua đạt 53,3 triệu khách (giảm nhẹ 4,5% so với năm 2023). Tuy nhiên, sản lượng hành khách quốc tế lại tăng 18,5% so với cùng kỳ 2023. Sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt 445,7 nghìn tấn (tăng 35,7% so với cùng kỳ 2023).

Lãnh đạo Cục đánh giá, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động, tích cực thay đổi và cố gắng thích nghi với môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Các hãng hàng không đang tập trung khai thác nhiều đường bay quốc tế mới. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, các hãng đã triển khai nhiều giải pháp để ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: Tập trung phục hồi và phát triển mạng đường bay, thị trường hàng không, qua đó tăng doanh thu, bổ sung dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh,...

Trong đó, việc mở rộng mạng bay quốc tế được đánh giá là chiến lược quan trọng trong việc thu hút dòng vốn, giúp các hãng từng nước phục hồi.

Ghi nhận thực tế, thời gian qua, hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài đã khôi phục hoàn toàn các đường bay đến các thị trường truyền thống và mở rộng khai thác một số thị trường mới.

Cụ thể, đón đầu cơ hội, các hãng hàng không cho biết, đang và sẽ đẩy mạnh mạng bay quốc tế trong bối cảnh doanh thu của mạng bay này tăng mạnh.

Theo Vietnam Airlines, hãng đang đưa vào khai thác đường bay thẳng tới Munich - Đức từ tháng 10/2024.

Ngoài ra, đơn vị đã có kế hoạch mở thêm hàng loạt đường bay vào năm 2025, đồng thời nghiên cứu mở thêm nhiều đường bay quốc tế, như Milan - Ý, Copenhagen - Đan Mạch và Bắc Mỹ (gồm Seattle - Mỹ, Vancouver - Canada)...

Khách đi quốc tế có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, Vietjet cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay tới các điểm đến mới tại Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia...

Đáng chú ý, trong tháng 1/2025, hãng mở bán hai đường bay mới từ TP.HCM đến Bangalore,Hyderabad (Ấn Độ). Hai đường bay mới sẽ nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam đến Ấn Độ lên 10 đường bay, kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Ngoài ra, Vietjet còn mở loạt đường bay thẳng mới đến Bắc Kinh, Quảng Châu từ 30/3/2025, tần suất 24 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Một đại diện khác là Vietravel Airlines thực hiện đường bay kết nối Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) tới Phú Quốc. Việc mở đường bay mới đánh dấu hành trình nỗ lực mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế của hãng.