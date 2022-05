Chiến sự Nga-Ukraine: Nga đang tạo ra 'một Mariupol mới' ở Donbass

Quân đội Nga liên tục bắn phá Severodonetsk khi tìm cách giành toàn quyền kiểm soát vùng Luhansk. Ảnh AP

Theo hãng tin Stuff của New Zealand, quân đội Nga đang liên tục bắn phá Severodonetsk khi họ sử dụng chiến thuật "thiêu thổ" (phá hủy, thiêu rụi bất cứ thứ gì cản đường tiến quân) như những gì họ từng làm ở Mariupol để giành toàn quyền kiểm soát vùng Lugansk. Nga cũng đang siết chặt vòng vây Severodonetsk, nơi có dân số trước xung đột là khoảng 100.000 người khi trận chiến kéo dài tại thành phố cảng Mariupol đã kết thúc.

Matthew Schmidt, phó giáo sư về an ninh quốc gia và khoa học chính trị tại Đại học New Haven ở Connecticut (Mỹ) bình luận, các lực lượng Nga - vốn đã không chiếm được Kiev và đang bị đẩy lùi ở Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine "cần phải giành chiến thắng". Vì thế, họ đang "ném tất cả mọi thứ họ có vào Donbass" và "muốn giành chiến thắng trong các trận chiến chiến thuật này". Và trận chiến then chốt nhất đang diễn ra tại Severodonetsk.

Theo ông Schmidt, quân đội Nga đang cố gắng giành chiến thắng ở Severodonetsk bằng cách dùng hỏa lực để áp đảo Ukraine. Ông Schmidt cảnh báo, điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho dân thường ở Severodonetsk, như những gì xảy ra ở Mariupol.

"Họ chỉ đang tấn công bằng pháo", ông Schmidt tuyên bố.

Lyudmila Denisova, thanh tra nhân quyền của Ukraine cũng cho biết, thành phố Severodonetsk đang trở thành "một Mariupol mới".

"Mỗi ngày người Nga đều đang cố gắng phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine. Liên tục có pháo kích, và không may là quân đội Nga đã chọn chiến thuật thiêu rụi tại thành phố Severodonetsk. Đơn giản là họ đang phá hủy thành phố. Mọi nơi đều bị pháo kích liên tục", ông Serhiy Haidai, thống đốc vùng Lugansk do Ukraine bổ nhiệm tuyên bố.

Ông Haidai cũng cho biết khoảng 10.000 người chiếm 1/10 dân số trước xung đột vẫn ở Severodonetsk, và "hầu như họ phải thường xuyên ở trong các hầm trú bom". Vị thống đốc nói thêm rằng, các nỗ lực sơ tán dân thường vẫn đang được thực hiện.

Trong khi đó, ông Schmidt cảnh báo rằng, đối với các lực lượng của Moscow, rủi ro ở Severodonetsk là rất cao. Một thất bại ở đây sẽ "tàn phá tinh thần và khiến họ mất vị trí chiến lược"

Ngay cả một chiến thắng tiềm năng của Nga ở Severodonetsk cũng có thể đi kèm với thương vong lớn về binh lính và tổn thất đáng kể các trang thiết bị đắt đỏ. Còn các lực lượng Ukraine sau đó vẫn có thể trở lại vị trí tấn công, từ đó tiếp tục gây áp lực lên Nga, ông Schmidt bình luận.