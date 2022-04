Chiến sự Ukraine: Ông Tập Cận Bình nêu 6 đề xuất giải quyết khủng hoảng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh Xinhua

"Cộng đồng quốc tế phải tiếp tục tạo điều kiện và môi trường cho tiến trình đàm phán giữa Liên bang Nga và Ukraine nhằm tạo không gian đạt được dàn xếp chính trị. Chúng ta không được đổ thêm dầu vào lửa và làm trầm trọng thêm mâu thuẫn", Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình.



Chủ tịch Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc vô cùng lấy làm tiếc khi tình hình Ukraine đã đi đến chỗ như ngày nay. Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và đưa ra kết luận của mình một cách độc lập dựa trên giá trị của mỗi vấn đề. Trung Quốc kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực được công nhận rộng rãi trong quan hệ quản lý quốc tế, hành động phù hợp với các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời ủng hộ tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững.

Chủ tịch Tập chia sẻ quan điểm về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine trong hoàn cảnh hiện nay:

Thứ nhất, thúc đẩy hòa đàm. Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của EU hướng tới giải quyết chính trị vấn đề Ukraine và đang khuyến khích các cuộc đàm phán hòa bình theo cách riêng của họ. Các cuộc đàm phán hòa bình là cách khả thi duy nhất để ngăn chặn sự leo thang căng thẳng. Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, thay vì đổ thêm dầu vào lửa và gia tăng căng thẳng.

Thứ hai, ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quy mô lớn hơn. Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến 6 điểm về tình hình nhân đạo ở Ukraine, cung cấp nhiều đợt hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ukraine và gửi hàng tiếp tế tới các nước châu Âu đang tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn. Trung Quốc sẽ giữ liên lạc với EU để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn hơn.

Thứ ba, thúc đẩy hòa bình lâu dài ở châu Âu và lục địa Á-Âu. Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng Ukraine là do căng thẳng an ninh khu vực ở châu Âu đã hình thành trong những năm qua. Một giải pháp cơ bản là đáp ứng các mối quan tâm bảo mật hợp pháp của tất cả các bên có liên quan. Trong thời đại ngày nay, các khuôn khổ an ninh toàn cầu và khu vực không nên được xây dựng với tâm lý Chiến tranh Lạnh nữa. Trung Quốc hỗ trợ châu Âu, đặc biệt là EU, đóng vai trò chính và hỗ trợ châu Âu, Nga, Mỹ và NATO tổ chức đối thoại để đối mặt với những căng thẳng đã hình thành trong nhiều năm và tìm ra giải pháp nhằm xây dựng một khuôn khổ an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững ở châu Âu.

Thứ tư, ngăn chặn xung đột khu vực ngày càng lớn. Cuộc khủng hoảng Ukraine phải được xử lý đúng cách. Người ta không nên uống nhầm thuốc, hoặc chỉ tập trung vào một khía cạnh của vấn đề mà không quan tâm đến phần còn lại, hoặc bắt toàn bộ thế giới làm con tin, kết quả là sẽ ít khiến những người bình thường trên khắp thế giới phải chịu đựng. Tình huống càng nguy cấp, nhu cầu giữ thăng bằng càng lớn. Cơ cấu kinh tế toàn cầu hiện nay là kết quả của những nỗ lực lâu dài của tất cả các quốc gia. Nó là một tổng thể không thể tách rời. Các bên nên trân trọng kết quả này, và không được để hệ thống kinh tế toàn cầu bị phá vỡ theo ý muốn, không cho phép các nỗ lực chính trị hóa hoặc vũ khí hóa nền kinh tế thế giới như một công cụ phục vụ chương trình nghị sự của chính mình, vì những nỗ lực như vậy sẽ gây ra các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong tài chính toàn cầu, thương mại, năng lượng, công nghệ, thực phẩm, chuỗi công nghiệp và cung ứng...

Nhiều người lo ngại rằng tình hình hiện nay có thể xóa sạch thành quả của hợp tác kinh tế quốc tế đạt được sau nhiều thập kỷ nỗ lực. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, có thể mất nhiều năm, nếu không phải là hàng thập kỷ, để mọi thứ trở lại đúng hướng. Trung Quốc và EU cần cam kết giữ tình hình trong tầm kiểm soát, ngăn chặn khủng hoảng lan rộng và quan trọng nhất là giữ ổn định hệ thống, quy tắc và nền tảng của nền kinh tế thế giới, nhằm củng cố niềm tin của công chúng. Hai bên có thể phối hợp và hợp tác trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo hai bên nhất trí rằng đây là cuộc thảo luận thẳng thắn và có chiều sâu, trong đó hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đạt được những hiểu biết chung trên nhiều lĩnh vực. Họ nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và duy trì sự phối hợp và hợp tác".