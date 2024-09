Chiều nay 8/9, tàu Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội hoạt động trở lại

Chiều ngày 8/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết: "Từ 13h 30 phút chiều 8/9, chúng tôi sẽ chính thức tổ chức chạy lại hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội đoạn trên cao sau khi siêu bão Yagi đi qua".

Theo ông Trường, các tuyến đường sắt đô thị không có thiệt hại gì lớn, đặc biệt là con người. Hiện, các đơn vị chức năng đã phối hợp cùng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội kiểm tra rà soát dọc trên hai tuyến đường sắt đô thị để đánh giá lại hiện trạng cũng như điều kiện hoạt động của phương tiện.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: V.N

Cũng theo ông Thái Hồ Phương - Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội cho biết: "Do trên các tuyến phố có nhiều cây xanh, hạng mục công trình bị gãy đổ, vì vậy, các tuyến xe buýt đang có sự điều chỉnh. Việc di chuyển cây đổ còn phụ thuộc vào đơn vị cây xanh, cũng như một số lực lượng chức năng khác".

"Chúng tôi đang cố gắng hết sức, cố gắng đưa xe buýt sớm hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân", ông Phương nêu rõ.

Theo ông Phương, đơn vị đã phối hợp cùng các doanh nghiệp phụ trách buýt đang kiểm tra dọc các tuyến đường có nhiều cây đổ và những tuyến đường cây có nguy cơ đổ sau bão đồng thời lên phương án điều tiết phương tiện. Trong điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn, một số tuyến trên địa bàn thành phố có thể hoạt động trở lại từ đầu giờ chiều nay.

Trước đó, từ 13h chiều 7/9, Hà Nội tạm dừng hoạt động 2 tuyến đường sắt đô thị do ảnh hưởng mưa, gió do từ siêu bão Yagi.

Cụ thể, hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội đoạn trên cao đã tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của siêu bão Yagi. Việc tạm dừng hoạt động hai tuyến tàu điện Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội là do ảnh hưởng của siêu bão Yagi gây ra gió to vượt ngưỡng cho phép. Khi đó, TP.Hà Nội cũng đã khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường khiến nhiều chuyến tàu điện không có khách.