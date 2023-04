Năm 2012, 12 món ăn - đặc sản nổi tiếng của Việt Nam do VietKings đề cử đạt giá trị ẩm thực châu Á gồm: Phở (Hà Nội), Bánh Đa cua (Hải Phòng), Cháo Lươn (Nghệ An), Cơm tấm Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), Bún bò Huế (Thừa Thiên Huế), Bún chả (Hà Nội), Bún Thang (Hà Nội), Cơm cháy (Ninh Bình), Phở khô (Gia Lai), Bánh Khọt (Vũng Tàu), Gỏi cuốn Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), Mì Quảng (Quảng Nam). Năm 2013, 10 12 món ăn - đặc sản nổi tiếng tiếp theo của Việt Nam đạt giá trị ẩm thực châu Á gồm: Chả cá Lã Vọng (Hà Nội), Chả mực Hạ Long (Quảng Ninh), Gỏi lá - Kon Tum, Bánh bèo bì (Bình Dương), Hủ tiếu Mỹ Tho (Tiền Giang), Bún cá Rô đồng (Hải Dương), Cao lầu Hội An (Quảng Nam), Bánh canh chả cá Quy Nhơn (Bình Định), Bún suông (Trà Vinh), Bún cá Châu Đốc (An Giang). Năm 2013, 8 đặc sản quà tặng nổi tiếng tiếp theo của Việt Nam đạt giá trị ẩm thực châu Á gồm: Bánh đậu xanh (Hải Dương), Chè (Thái Nguyên), Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tiêu Phú Quốc (Kiên Giang), Quế Trà Bồng (Quảng Ngãi), Sâm Ngọc Linh (Kon Tum), Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng (Tây Ninh), Bánh phồng sữa dừa (Bến Tre). Năm 2022, 11 món ăn/ nhóm món ăn, đặc sản nổi tiếng Việt Nam tiếp tục được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận gồm: Các món ăn từ Cá Thát Lát (Hậu Giang), Các món ăn từ Cá Ngừ đại dương (Phú Yên), Các món ăn từ Sen (Đồng Tháp), Các món ăn từ Dừa (Bến Tre)… Ngoài ra còn có các món ăn, đặc sản độc đáo của các tỉnh thành như: Gỏi sầu đâu (An Giang), Gỏi cá Trích Phú Quốc (Kiên Giang), Lẩu mắm U Minh (Cà Mau), Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim (Tiền Giang), Tỏi Lý Sơn (Quảng Ngãi), Rượu sim Phú Quốc (Kiên Giang), Yến sào Khánh Hòa (Khánh Hòa).