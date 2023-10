Chính thức mở bán vé tàu Tết: người dân tranh thủ đến ga Sài Gòn từ mờ sáng

Người dân chờ mua vé tàu Tết

8 giờ ngày 20/10, ngành đường sắt đã chính thức tổ chức bán vé tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người dân.

Trước đó, từ ngày 15/10 đến ngày 19/10, đơn vị mở bán vé tập thể cho các đối tượng ưu tiên (đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội...). Được biết, số vé đã bán ra trong 5 ngày là 3.400 vé.

Ghi nhận của PV Dân Việt, từ sáng sớm 20/10, nhiều người dân đã tranh thủ đến ga Sài Gòn (quận 3) để chờ đến lượt mua vé tàu sớm. Có một số hành khách lớn tuổi cho biết họ đã xuất phát đến ga từ 3 giờ sáng để chờ. Theo đó, 6 giờ sáng, hành khách lấy số thứ tự, chờ đến đúng 8 giờ bắt đầu mua vé.

Hành khách chờ mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn. Ảnh: Gia Linh

"Như một thói quen, nhiều năm nay tôi đều tranh thủ đến xếp hàng mua vé tàu Tết trong ngày đầu tiên mở bán. Một phần là mua sớm thì giá vé sẽ mềm, một phần vì đây như một thú vui của những người đi tàu nhiều năm về quê trong các dịp Tết", ông Hùng (60 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho hay.

Trường hợp khác, bà Hạnh (55 tuổi, ngụ quận 3) cho biết do không rành công nghệ nên bà chọn cách trực tiếp đến ga Sài Gòn để mua vé tàu.

"Nhà tôi cách ga chưa tới 5 phút di chuyển nên tôi đi mua vé cũng thuận tiện. Đến nơi, tôi lấy số thứ tự rồi chờ đến lượt, chỉ mất chỉ đầy 10 phút là đã mua vé xong. So với giá vé máy bay, vé tàu vẫn rẻ hơn rất nhiều, giúp gia đình tôi tiết kiệm được khoảng chi phí di chuyển trong dịp Tết", vị khách hàng cho hay.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết để quy trình mua vé được nhanh chóng, ga Sài Gòn đã chuẩn bị sẵn các phiếu để khách hàng điền thông tin trước khi đến quầy mua vé. Ngoài ra, đơn vị cũng bổ sung lực lượng hướng dẫn khách hàng, thanh niên tình nguyện và an ninh trật tự để hỗ trợ khách hàng.

8 giờ ngày 20/10, ngành đường sắt đã chính thức tổ chức bán vé tàu Tết 2024. Ảnh: Gia Linh

Tại ga Sài Gòn, địa điểm bán vé Tết đặt tại tầng lầu, thời gian chạy tàu Tết được tính từ ngày 26/01 đến hết ngày 26/02/2024. Tại tầng trệt vẫn mở bán vé để phục vụ khách hàng đến mua vé đi ngay và vé đi ngày thường. Ga Sài Gòn cũng sắp xếp 8 cửa chính thức và 1 cửa dự phòng để phục vụ bán vé Tết. Đến 9 giờ sáng đã có khoảng gần 300 khách có mặt tại ga để mua vé, đường truyền và hệ thống bán vé ổn định, công tác bán vé diễn ra suôn sẻ.

Hàng ngàn vé tàu Tết được đặt mua thành công

Ông Thái Văn Truyền - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết trước ngày mở bán vé tàu Tết rộng rãi, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, trang thiết bị và nhân lực sẵn sàng phục vụ bán vé Tết.

Tính đến gần 11 giờ cùng ngày, hơn 16.000 vé tàu đã được đặt mua, trong đó có gần 14.000 vé tàu đã thanh toán thành công. Hành khách mua vé các chặng trước Tết chiếm đa số.

Đại diện ngành đường sắt cho biết, dịp Tết năm nay, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 10 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại). Bao gồm: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24, SE27/SE28, TN3/TN4, TN5/TN6. Cao điểm Tết năm nay, đơn vị dự kiến cung ứng chiều TP.HCM đi Hà Nội 10 ngày trước Tết và chiều Hà Nội đi TP.HCM 15 ngày sau Tết khoảng 390 chuyến, tương đương hơn 200.000 chỗ.

Hơn 200.000 chỗ sẽ được mở bán phục vụ hành khách trong dịp Tết. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, các tàu chặng ngắn (khu đoạn) cũng được tổ chức chạy. Bao gồm: Sài Gòn – Vinh và ngược lại: 2 đôi (SE13/SE14, SE15/SE16); Sài Gòn – Đồng Hới và ngược lại: 1 đôi (SE17/SE18); Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại: 1 đôi (SE21/SE22); Sài Gòn – Quảng Ngãi và ngược lại: 1 đôi (SE25/SE26); Sài Gòn – Quy Nhơn và ngược lại: 1 đôi (SE29/SE30); Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại: 2 đôi (SNT1/SNT2, SNT11/SNT12); Sài Gòn – Phan Thiết và ngược lại: 1 đôi (SPT1/SPT2); Hà Nội – Đà Nẵng và ngược lại: 1 đôi (SE19/SE20).

Ông Thái Văn Truyền cho biết về giá vé tàu Tết sẽ có sự điều chỉnh do các chi phí đầu vào tăng cao. Theo đó, vé tàu Tết 2024 sẽ tăng trung bình từ 1- 4% so với năm trước, tùy chặng và tùy loại tàu cho chiều cao điểm. Riêng chiều thấp điểm thì giá vé tàu giảm từ 1-8% so với năm trước.

Theo đó, giá vé tàu Tết cao nhất (giường nằm chặng Sài Gòn - Hà Nội) là 2.950.000 đồng, giá vé tàu Tết thấp nhất (ghế ngồi chặng Sài Gòn - Hà Nội) khoảng 1.950.000 đồng. Riêng giá vé ghế phụ sẽ bằng khoảng 80% giá vé thấp nhất chặng Sài Gòn - Hà Nội (dao động mức 1,5 triệu đồng).

Ngoài ra, lãnh đạo ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách nên chủ động xác định lịch trình có kế hoạch mua vé tàu Tết sớm để có thể mua được vé trong các đợt khuyến mãi.