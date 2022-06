Chơi chứng khoán thua lỗ, nam thanh niên ở Hà Nội liền bày trò

Ngày 2/6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, một thanh niên trên địa bàn quận Long Biên vì chơi chứng khoán thua lỗ đã tung hoang tin bị cướp tải sản.

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27/5, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên nhận được tin trình báo của anh D (SN 1993) về việc bị cướp tài sản.

Nam thanh niên ở quận Long Biên bị xử phạt vì trình báo hoang tin bị cướp tài sản, khi thực chất anh này chơi chứng khoán thua lỗ. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo đơn trình báo, khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, tại khu vực đường Đoàn Khuê giao Nguyễn Cao Luyện, anh D bị 2 đối tượng đe doạ, cướp 2 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro max, 1 chiếc balo bên trong có 1.900 USD và 200 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên xác minh, làm rõ thông tin trên là không đúng sự thật.

Quá trình làm việc, anh D khai nhận do đầu tư chứng khoán thua lỗ nên đã nghĩ ra việc bị cướp tài sản.

Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt đối với anh D về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền" theo điểm c, Khoản 3, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.