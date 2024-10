Khởi tố, tạm giam đối tượng đập ly vào mặt thiếu tá, trưởng công an xã ở Long An Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đập ly vào mặt thiếu tá - Trưởng công an xã ở Long An

Mâu thuẫn với nhau trong quán karaoke tại huyện Châu Thành, Long An, đối tượng Phan Bảo An có hành vi đập bể ly bia sau đó đập vào đầu, trượt xuống mặt thiếu tá Phan Ngọc Sơn, Trưởng Công an xã Dương Xuân Hội, gây thương tích.