Chồng cũ bị cấm tới gần Britney Spears sau vụ phá lễ cưới

Fox News đưa tin, Britney Spears đã yêu cầu lệnh cấm khẩn cấp đối với Jason Alexander, sau khi chồng cũ cố ý phá hoại lễ cưới của cô và Sam Asghari ở Thousand Oaks, bang California ngày 9/6 (giờ Mỹ).



Theo đó, Alexander bị cấm đến gần giọng ca Baby One More Time cũng như chỗ ở của nữ ca sĩ. Lệnh do thẩm phán cấp cao của thành phố Ventura ban hành có hiệu lực ngay lập tức.

Jason Alexander bị bảo vệ tóm gọn và giao cho cảnh sát sau khi cố xâm nhập vào nơi tổ chức lễ cưới của Britney Spears. Ảnh: Backgrid.

Cơ quan chức năng cho biết Alexander đã bị bắt với hai tội danh phá hoại và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Trong lúc đột nhập vào nơi tổ chức lễ cưới của vợ cũ, người đàn ông này đã giằng co với bảo vệ và làm vỡ món đồ trị giá dưới 400 USD .

Mathew Rosengart - luật sư của Britney Spears - phát biểu sau vụ việc: "Chúng tôi rất tức giận trước hành động xâm phạm trái phép của người đàn ông kia. Chúng tôi đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo rằng anh ta sẽ bị truy tố một cách triệt để nhất. Xin cảm ơn văn phòng cảnh sát Ventura đã làm việc nhanh chóng và hiệu quả".

Alexander hiện bị tạm giam trong nhà tù thành phố Ventura trước khi hầu tòa ngày 13/6. Sau đó, anh sẽ bị đưa đến Bắc California để nghe phán quyết vì tội trộm cắp vòng tay tennis bằng đá sapphire và kim cương của một phụ nữ vào năm 2015.

Người đàn ông này khai nhận vòng tay trị giá 2.000 USD nhưng anh chỉ cầm được với giá 180 USD . Cảnh sát phát lệnh truy nã vì anh này đã lẩn trốn khỏi nơi cư trú sau khi gây ra vụ việc.

Cuộc hôn nhân của Britney Spears và Jason Alexander chỉ tồn tại trong 55 giờ. Ảnh: Entertainment Tonight.

Jason Alexander là người chồng đầu tiên của Britney Spears. Ngày 3/1/2004, họ tổ chức lễ cưới trong nhà nguyện nhỏ ở Las Vegas, nhưng chỉ 55 giờ sau, Spears đã tuyên bố hủy hôn. Giải thích cho điều này, nữ ca sĩ nói do cô "thiếu hiểu biết về hành động của mình" nên mới quyết định kết hôn vội vàng.

Vụ hủy hôn gây xôn xao dư luận thời gian dài và báo chí gọi đây là "một trong những cuộc hôn nhân chớp nhoáng đến không ngờ nhất ở Hollywood".