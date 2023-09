Mới đây, nam tài tử Russell Brand bị cáo buộc tấn công tình dục và quấy rối nhiều cô gái trẻ. Bộ phim tài liệu dài 90 phút về các cáo buộc này sẽ được phát sóng trên kênh Channel 4 của Vương quốc Anh.

Năm phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện của họ về các cáo buộc tình dục nghiêm trọng trong chương trình và bốn trên năm nạn nhân yêu cầu được ẩn danh. Chương trình được The Sunday Times of London, cộng tác với The Times of London và nhóm tài liệu "Dispatches" của Channel 4.

Chồng cũ Katy Perry từng quấy rối tình dục 5 phụ nữ?

Nam tài tử Russell Brand. Ảnh: IT.

Theo The Sunday Times, Russell Brand bị buộc tội tấn công tình dục bởi năm phụ nữ trong khoảng từ năm 2006 đến 2013. Nam diễn viên kết hôn với nữ ca sĩ Katy Perry từ 2010 đến 2012.

Các cáo buộc bao gồm việc tấn công tình dục một phụ nữ khi cô mới 16 tuổi và anh đã ép "cậu nhỏ" của mình vào cổ họng cô khiến cô nghẹt thở. Một phụ nữ khác cho biết, nam diễn viên đã tấn công tình dục cô tại nhà ông ở Los Angeles vào năm 2012, một người phụ nữ khác cũng bị tấn công tình dục tại nhà riêng của Russell ở Tây Hollywood vào năm 2013 và bị đe dọa nếu tiết lộ vụ việc này.

Các cáo buộc khác bao gồm việc khoe khoang vùng kín và tạo áp lực tình dục trên nhiều phụ nữ, cùng việc cho bạn bè xem ảnh thân mật của phụ nữ mà anh biết.

Russell Brand đã phủ nhận mọi cáo buộc trong một video YouTube và nói rằng những mối quan hệ của anh luôn có sự đồng thuận. Sau khi luật sư của ông nhận được các cáo buộc, họ đã từ chối trả lời truyền thông.

“Những cáo buộc này xảy ra trong khi tôi làm việc trên các phương tiện truyền thông chính thống, thường xuyên xuất hiện trên báo chí và đóng phim. Như tôi đã viết trong các cuốn sách của mình, tôi có đời sống tình dục phong phú. Trong thời gian đó, các mối quan hệ của tôi luôn có sự đồng thuận”, nam tài tử thanh minh.

Russell Brand đã vướng nhiều tranh cãi trong sự nghiệp của mình, từ việc bị sa thải khỏi MTV sau vụ 11/9, việc sử dụng ma túy và đời sống tình dục hoang dại của anh, đến việc bị sa thải khỏi đài phát thanh và chương trình BBC Radio 2. Nam tài tử cũng đã gặp tranh cãi khi xuất hiện trong phiên bản phụ của "The Great British Bake-Off" và bị buộc tội đưa thông tin sai lệch về Covid-19.

Gần đây, Russell Brand đã rời xa các phương tiện truyền thông chính thống và tập trung vào vai trò "bậc thầy về sức khỏe" thông qua mạng xã hội và các sự kiện trực tiếp. Anh thường xuyên chỉ trích các phương tiện truyền thông và cơ sở chính trị.

Russell Brand đã bắt đầu sự nghiệp của mình như một diễn viên hài và diễn viên sân khấu ở Anh Quốc. Anh nổi tiếng qua các buổi biểu diễn trực tiếp và tham gia vào nhiều chương trình hài trên truyền hình tại xứ sở sương mù. Một số bộ phim đáng chú ý của anh có thể kể tới như "Forgetting Sarah Marshall" (2008) và "Get Him to The Greek" (2010).

Russell Brand và Katy Perry đã kết hôn vào ngày 23/10/2010. Lễ cưới của họ đã được tổ chức tại vùng Rajasthan của Ấn Độ. Tuy nhiên, họ chính thức ly hôn chỉ hai năm sau khi cưới vào tháng 7/2012. Cuộc ly hôn này đã được giải quyết nhanh chóng và đồng thuận.