Mới đây, bà Lê Thị Lương (SN 1973, cụm phó cụm dân cư số 5, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vừa có đơn trình báo Công an xã Thọ Xuân về việc mình và chồng là ông Lê Văn Lưu (SN 1972) bị nhóm người hành hung, đánh đập phải nhập viện.

Theo bà Lương kể lại, khoảng 19 giờ 30 ngày 16/2 bà đang ở nhà có người báo ở cổng nhà anh V. ở trong tổ có người đánh nhau. Lúc này, bà Lương đạp xe ra thì thấy anh T. (người thu gom rác) bị chảy máu đầu đang đứng cạnh anh V. và một số người khác thì bà qauy xe về.

Ông Lưu bị hành hung khiến gãy 3 chiếc răng. Ảnh: NVCC

Lúc này anh V. có đến hỏi bà Lương về mật khẩu camera lắp ngoài đường ghi lại sự việc trước đó. Vì là cụm phó nên bà Lương được xóm giao trọng trách có chuyện gì báo lên cấp trên.

"Lúc đó anh V. xông vào chửi tôi và đấm đá tôi túi bụi, nhóm của anh V. rất đông, có người xăm trổ bóp cổ chửi đấm đánh tôi. Lúc sau chồng tôi thấy vợ đang bị nhiều người vây quanh, đánh đập nên dừng xe máy vao can ngăn thì bị anh V. cầm gạch đập vào mặt, đầu. Sau đó nhóm người này lao vào ôm, đánh đập chồng tôi", bà Lương kể lại.

Tiếp lời vợ, ông Lưu thông tin, sau một hồi bị hành hung ông chạy vào nhà hàng xóm thoát thân trong tình trạng choáng váng, chảy nhiều máu và gãy 3 chiếc răng.

Hiện trường vụ xô xát. Ảnh: GK

"Anh V. tiếp tục hô hào đồng bọn cầm dao kiếm đến chửi bới, lăng mạ, đe doạ giết tôi và gia đình. Khoảng 30 phút sau anh V. và một số thanh niên và người thân đến xông vào nhà tôi chửi bới, đe doạ, đập phá tài sản, đồ dùng trong nhà tôi khiến mọi người hoảng sợ. Đến 21 giờ cùng ngày có công an đến nhà giải tán đám đông, sau đó tôi mới dám về nhà", ông Lưu chia sẻ.

Sau sự việc thấy ông Lưu và bà Lương có nhiều thương tích nên gia đình đã đưa cả 2 vợ chồng vào Bệnh viện đa khoa Đan Phượng điều trị. Sau đó bác sĩ chuyển ông Lưu ra Bệnh viện 198 điều trị 2 ngày thì được cho về nhà tiếp tục theo dõi. Bà Lương nằm điều trị tại bệnh viện đến ngày 21/2 được xuất viện và điều trị tại nhà theo đơn thuốc của bác sĩ.

"Sau sự việc tôi và chồng đã làm đơn trình báo cơ quan công an mong cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ hành vi đánh người gây thương tích của anh V. gây ra cho vợ chồng tôi và tinh thần hoảng loạn sức khoẻ với tôi và người thân", bà Lương chia sẻ tiếp.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt sáng ngày 15/4, lãnh đạo UBND xã Thọ Xuân cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đã yêu cầu lực lượng Công an xã làm rõ. Vụ việc hiện đã được chuyển lên Công an huyện Đan Phượng thụ lý, giải quyết. Lãnh đạo Công an xã Thọ Xuân cho hay hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện điều tra làm rõ.