Chống dịch Covid-19: Tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội

Những tiếng nói lạc lõng, hàm hồ



Các bài viết trên trang cá nhân xuyên tạc kết quả phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam xuất hiện lan tràn trên mạng xã hội.

Đặc biệt, trong mấy ngày gần đây, sau khi nước ta có những ca tử vong đầu tiên liên quan đến Covid-19, mặc dù tất cả các bệnh nhân trên đều tử vong do có sẵn bệnh lý nền nặng và tuổi cao, song, trên mạng xã hội lại liên tục xuất hiện những bài viết, luồng ý kiến mang luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật để phủ nhận thành quả trong công tác phòng, chống Covid-19 của Việt Nam.

Điển hình như gần đây nhất, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một tài khoản "Anh Hoang" đã cố tình sử dụng cách tính toán rất "lạ đời" khi tính về tỉ lệ các ca tử vong tại Việt Nam do Covid-19. Đó là, lấy số ca tử vong của bệnh nhân mắc Covid-19 do có sẵn bệnh lý nền chia cho tổng số ca mới nhiễm Covid-19 của Việt Nam sau 99 ngày không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Từ kết quả chia được đem so sánh với tỉ lệ tử vong do Covid-19 của Mỹ và thế giới rồi khẳng định: Tỉ lệ tử vong do mắc Covid-19 của Việt Nam ở mức cao so với thế giới (?)

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài viết, ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ vào những thông tin do Bộ Y tế công bố về các ca tử vong và nguyên nhân tử vong thực sự. Không ít ý kiến đã cố tình dè bỉu, xuyên tạc, quy chụp rằng nhà nước ta cố tình giấu giếm, muốn giữ "thành tích" trong phòng chống dịch nên không dám thừa nhận các ca tử vong hoặc cố tình thông tin làm giảm nhẹ tình hình diễn biến dịch.

Những ý kiến đó dù chỉ là những tiếng nói lạc lõng, hàm hồ, thiếu cơ sở nhưng dù sao cũng đã gây không ít hoang mang cho dư luận. Ngoài ra, còn khiến những người đang căng mình trên tuyến đầu chống dịch phải chạnh lòng, suy nghĩ.

Có thể khẳng định, những quan điểm, ý kiến trên chỉ là số ít. Nếu tỉnh táo, chịu khó tìm hiểu, đối chiếu, so sánh, mọi người hoàn toàn có thể phát hiện ra đó là những bài viết, thông tin, góc nhìn thiếu khoa học, được nhào nặn, bóp méo với mưu đồ xấu, nhằm mục đích cố tình phủ nhận thành tích chống dịch của nhà nước ta. Đồng thời, tạo ra sự hồ nghi của dư luận, qua đó, làm giảm sút uy tín của Đảng, Nhà nước và năng lực của những "chiến binh quả cảm" đang trực tiếp hằng ngày căng mình trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19.

Về thông tin cho rằng Việt Nam cố tình thông tin theo hướng giảm nhẹ tình hình dịch bằng cách công bố bệnh nhân tử vong do mắc nhiều bệnh nền khác nhau mà không phải hoàn toàn do SARS-CoV-2, có thể khẳng định, đây là quan điểm chủ quan, quy chụp.

Kết quả cuộc khảo sát toàn cầu mới nhất do công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường YouGov (Anh) công bố ngày 10/6 cũng chứng minh rằng Việt Nam là quốc gia có phản ứng tốt nhất với đại dịch khi đứng đầu về mức độ hài lòng của người dân (95%)...



Thực tế cho thấy, tất cả các ca tử vong do mắc Covid-19, trước đó bệnh nhân đều có sẵn nhiều bệnh lý nền, được thể hiện cụ thể trong hồ sơ bệnh án. Chưa kể, hầu hết những ca tử vong đều là những trường hợp bệnh nhân cao tuổi, đang điều trị hoặc đã từng phải nằm viện, hiện vẫn có nhiều bệnh nền trong người. Những bệnh nhân ấy, khi bị mắc thêm SARS-CoV-2 thì nguy cơ tử vong rất cao, điều này đã được các quốc gia thống kê, cảnh báo, không chỉ riêng với Việt Nam.

Không có chuyện vì sợ mất "thành tích" mà phải nói giảm, nói tránh

Các bài viết xuyên tạc kết quả phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam trên mạng xã hội

Chia sẻ về cách công bố thông tin ca tử vong, một lãnh đạo Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế đã khẳng định: Đối với các nước, vùng lãnh thổ khác như Singapore hay Đài Loan, họ cũng chọn cách công bố giống như Việt Nam, tức là chỉ ra các bệnh lý nền có sẵn và xác định Covid-19 là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Như vậy, có thể thấy, cách công bố nguyên nhân tử vong của ta là phù hợp với quốc tế, không hề có sự khác biệt hoặc cố tình che giấu, hoặc sợ bị mất "thành tích" mà phải nói giảm, nói tránh như một số kẻ xấu hoặc thiếu hiểu biết cố tình rêu rao!?!

Đánh giá về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam, thời gian qua, đã có rất nhiều các tổ chức, cơ quan truyền thông của thế giới nghiên cứu, tìm hiểu, thống kê dựa trên các cách làm khách quan, khoa học. Từ đó, tạp chí hàng đầu The Nation của Mỹ vừa đánh giá Việt Nam là quốc gia ứng phó với đại dịch Covid-19 hiệu quả nhất thế giới nhờ khả năng huy động trên quy mô lớn hệ thống y tế, công chức cũng như các lực lượng an ninh, kết hợp với chiến dịch tuyên truyền giáo dục người dân hiệu quả và sáng tạo.

Còn trang mạng Eastasiaforum.org đã khẳng định rằng, tại Việt Nam, lực lượng quân đội và công an đều giành được tình cảm của người dân khi luôn sát cánh với họ trong cuộc chiến chống dịch bệnh và uy tín của hai lực lượng này đã tăng lên rất cao.

Những sự thật hiển nhiên như vậy là câu trả lời rõ ràng và đanh thép nhất trước những luận điệu xuyên tạc, thiếu thiện chí của kẻ xấu hoặc những người thiếu hiểu biết nhưng không chịu tìm hiểu, dễ dàng a dua theo những thông tin xấu độc.

Đất nước ta đang bước vào thời điểm hết sức quan trọng, đó là tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là giai đoạn các thế lực thù địch, số đối tượng chống đối ráo riết đẩy mạnh các hành vi phá hoại, trong đó thường tập trung tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc nhằm làm lung lay tư tưởng của quần chúng nhân dân.

Việc đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp chính là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng, tăng cường chống phá. Chính vì vậy, là công dân có trách nhiệm, chúng ta cần phải tỉnh táo, biết "gạn đục khơi trong", luôn lạc quan, tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của Chính phủ và các ngành, địa phương. Chỉ có đoàn kết đồng lòng, chúng ta mới không bị dẫn dắt bởi kẻ xấu, vững vàng trước mọi khó khăn, chiến thắng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 này.