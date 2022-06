Nam ca sĩ R. Kelly bị kết án tù 30 năm vì nhiều cáo buộc tình dục

Theo NBC, ngày hôm qua, tòa án liên bang đã kết án 30 năm tù đối với ngôi sao R&B R. Kelly. Đây là kết quả từ chín tội danh trong vụ mua bán tình dục cấp cao. Thẩm phán liên bang Ann Donnelly đã đưa ra phán quyết ở Brooklyn, New York.

"Anh là một người có nhiều lợi thế so với người khác, danh tiếng và tiền bạc không thể nào đếm xuể. Nhưng anh đã lợi dụng hy vọng và ước mơ của những thiếu niên trẻ, giam giữ họ trong nhà của mình. Anh là người đứng đầu tổ chức, cưỡng hiếp và đánh đập các cô gái trẻ, chia cắt họ khỏi gia đình cấm họ nói với bất kỳ ai", vị thẩm phán nói.



R. Kelly bị kết án 30 năm tù. (Ảnh: NBC).

Các nạn nhân đã trình bày với tòa án cho biết, họ bị triệt tiêu ý chí muốn được sống trong thời gian bị Kelly kiểm soát.



Một nạn nhân nói: "Anh ta đã làm tôi tàn tạ, làm nhục tôi và suy sụp tinh thần của tôi". Nạn nhân nhớ lại một sự cố khi cô bị ép thực hiện tình dục bằng miệng với Kelly "sau khi anh ta chơi bóng rổ, trong một chiếc xe hơi với đầy người lạ".

R.Kelly, 55 tuổi, đã bị coi là có tội vào tháng 9 năm ngoái vì hành vi gian dối và vi phạm Đạo luật Mann, đạo luật cấm vận chuyển người qua các tuyến của tiểu bang "vì bất kỳ mục đích trái đạo đức nào".

Bản án cao hơn 25 năm giành cho R. Kelly được nhiều người cho là hoàn toàn xứng đáng. Không ít nạn nhân cho rằng, R. Kelly sẽ không bao giờ phải trả giá cho các hành động của mình.

"Tôi biết có những người hâm mộ R. Kelly không tin chúng tôi", người phụ nữ cho biết lần đầu tiên gặp Kelly tại một buổi hòa nhạc vào tháng 9/1994, lúc ấy cô chỉ mới 17 tuổi.

"Tôi đã từng mất hy vọng vào hệ thống công lý của chúng ta, nhưng đã được khôi phục lại niềm tin. Đó là một trận chiến trường kỳ và tôi quyết định không sống trong im lặng nữa. Thật vô nhân đạo khi phải chịu đựng hành vi tấn công tình dục và là nạn nhân của nạn mua bán tình dục. Rõ ràng đó là chế độ nô lệ thời hiện đại", cô nói trước tòa.

Bên ngoài phiên toàn, phó giám đốc điều hành quyền điều hành Điều tra An ninh Nội địa, Steve Francis, đã trích dẫn lời bài hát của R. Kelly - "sự im lặng đôi khi rất ồn ào" - để ca ngợi sự kiên trì của các nạn nhân và bản án của thẩm phán.

Nam ca sĩ sinh năm 1967 rất có thể phải ngồi tù suốt phần đời còn lại của mình. (Ảnh: Reuters).

"Rất may khi chúng ta có những nạn nhân dũng cảm, những người sống sót sẽ luôn được lắng nghe. Trong khi R. Kelly sẽ bị giam trong nhà tù nhiều năm tới. Thật an ủi là tiếng ồn lớn nhất anh ta có thể nghe thấy chính là cánh cửa phòng giam đóng sầm đằng sau lưng hắn", Steve Francis nói.

Các luật sư của Kelly đã lập luận riêng rằng, bản án trên 10 năm sẽ là "lớn hơn mức cần thiết."

"Anh ấy đã đóng góp cho xã hội bằng âm nhạc và sự hào phóng của mình, và có nhiều người yêu thương cũng như ủng hộ", luật sư biện hộ Jennifer Bonjean nói.

Trong phiên tòa, tập trung vào các cáo buộc của 6 người, công tố viên cho biết R. Kelly là kẻ săn mồi tình dục hàng loạt, đã lạm dụng phụ nữ trẻ, cũng như trẻ em gái và trẻ em trai vị thành niên, trong hơn hai thập kỷ.



Các công tố viên cáo buộc rằng anh ta đã lãnh đạo một băng nhóm tội phạm và chuẩn bị cho các nạn nhân bán dâm, sắp xếp để họ đi đến các buổi hòa nhạc và sự kiện trên khắp nước Mỹ. Kelly cũng bị buộc tội nhốt các nạn nhân trong phòng khách sạn hoặc phòng thu âm của anh ta, quản lý thời điểm họ có thể ăn, sử dụng phòng tắm và buộc họ tuân theo nhiều "quy tắc", bao gồm yêu cầu họ gọi anh ta là "bố".

R. Kelly là một nghệ sĩ Hiphop, R&B nổi tiếng của làng nhạc nước Mỹ. Giọng ca 52 tuổi bắt đầu nổi tiếng vào năm 1991 sau khi phát hành đĩa đơn She Got That Vibe từ album đầu tay Born Into The 90's. Ca sĩ da màu nổi đình đám với các ca khúc như: I Believe I Can Fly, Bump N' Grind, Your Body's Callin, Gotham City, If I Could Turn Back the Hands of Time, The World's Greatest… Trong suốt sự nghiệp ca hát, R. Kelly từng đem về vô số giải thưởng danh giá trong đó có 3 giải Grammy, 2 giải American Music Awards, lập kỷ lục Guinness thế giới và được xướng tên ở nhiều sân khấu uy tín khác nhau.

R. Kelly vốn được xem là nghệ sĩ lắm tài nhiều tật. Kể từ những năm 1990, nam ca sĩ đã trở thành chủ đề của nhiều cáo buộc tình dục, thường là với những cô gái chưa đủ tuổi thành niên. Trước mỗi lời buộc tội, nghệ sĩ này luôn phủ nhận. Năm 2002, R. Kelly bị truy tố 13 tội danh khiêu dâm trẻ vị thành niên nhưng thoát khỏi mọi cáo buộc vào năm 2008. Những năm sau đó, nam ca sĩ vẫn luôn vướng đến các hành vi tương tự và tốn không ít giấy mực của báo giới.