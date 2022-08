Sẽ không có đạo diễn nào phù hợp với bộ phim Bond 26 hơn Christopher Nolan. Đạo diễn của The Dark Knight Trilogy, Inception, và bộ phim tiểu sử sắp tới của Oppenheimer không còn xa lạ với những pha hành động mãn nhãn được mong đợi ở bất kỳ bộ phim Bond nào. Việc gắn một tên tuổi như Christopher Nolan vào ghế đạo diễn của Bond 26 cũng có thể là một "cú hích" mà loạt phim về Bond cần sau sự ra đi của Daniel Craig với vai 007 trong No Time To Die.

Christopher Nolan không phải là chưa từng làm việc trong thể loại điệp viên trước đây. Inception không phải là câu chuyện về các gián điệp truyền thống nhất, nhưng nó vẫn có một số cảnh gián điệp căng thẳng nhất trong lịch sử, cùng với một số cảnh hành động ngoạn mục đáng nhớ nhất. Tenet thực tế là một bộ phim về James Bond, ngoại trừ tên gọi, hoàn chỉnh với những cảnh mạo hiểm đáng nhớ, một kẻ xấu hoàn hảo và một nhân vật chính khôn ngoan.

Mỗi diễn viên mới trong vai James Bond đều đánh dấu một kỷ nguyên mới cho loạt phim - và rất có thể Bond 26 sẽ không nằm ngoài quy luật này. Hai bộ phim Bond của Timothy Dalton đều có tông màu tối hơn đáng kể so với Roger Moore hài hước hơn. Phong cách đạo diễn khác biệt của Christopher Nolan có thể giúp thiết lập một phong cách cho Bond mới - giống như những nỗ lực của Martin Campbell với cả Pierce Brosnan và Daniel Craig trong Goldeneye và Casino Royale, cho phép kỷ nguyên Bond mới được đánh dấu một cách khó quên nhờ lịch sử lừng lẫy của đạo diễn với những pha nguy hiểm và loạt phim hành động để đời.

Christopher Nolan trong "Tenet". (ảnh: SR).

Christopher Nolan sẽ đạo diễn James Bond 26?

Christopher Nolan đã được đồn đại là một đạo diễn tiềm năng của phim Bond trong nhiều năm, rất lâu trước cả Bond 26. Một lý do cho điều này là Nolan là một người hâm mộ Bond rất rõ ràng. Nolan khẳng định rằng Timothy Dalton và On Her Majesty's Secret Service lần lượt là diễn viên và bộ phim về điệp viên 007 yêu thích của anh ấy.

Trên thực tế, Christopher Nolan cũng đã tuyên bố rằng, anh đã lấy cảm hứng từ loạt phim Bond trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Trận chiến ở resort trượt tuyết trong Inception là một minh chứng rõ ràng cho trận chiến cuối cùng trong On Her Majesty's Secret Service.

Christopher Nolan sẽ là một cái tên hiển nhiên lọt vào danh sách chọn lọc vai trò đạo diễn cho Bond 26 đối với các nhà sản xuất Bond là Barbara Broccoli và Michael G. Wilson. Với những thành công thương mại và chất lượng phim của Nolan cùng tình yêu dành cho Bond, Nolan rõ ràng là một ứng cử viên sáng giá.

Mặc dù họ vẫn chưa công bố đạo diễn cho Bond 26, nhưng theo Screen Rant Broccoli và Wilson đã có cuộc nói chuyện với Christopher Nolan để đạo diễn một bộ phim Bond trước đó. Điều này có thể có nghĩa là anh ấy vẫn đang cân nhắc cho vai trò này khi nói đến Bond 26. Với những màn thể hiện của Nolan trong Tenet hoặc Inception, hẳn anh sẽ là đạo diễn hoàn hảo cho Bond 26.