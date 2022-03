Chủ nhân ca khúc "Shape of you" ra tòa vì bị tố đạo nhạc

Luật sư đại diện cho Ed Sheeran trong vụ án đạo nhạc bài hát "Shape of You" cho biết, vụ án "lẽ ra không bao giờ nên được đưa ra xét xử".

Ed Sheeran và các đồng biên kịch của anh, John McDaid cùng nhà sản xuất Steven McCutcheon (còn được gọi là Steve Mac), phủ nhận rằng "Shape Of You" đã "đạo" một phần ca khúc năm 2015 "Oh Why" của Sami Chokri.

“Shape of You” vẫn là bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất mọi thời đại trên Spotify, với hơn ba tỷ lượt. Đây là bài hát bán chạy nhất năm 2017. (Ảnh: Independent).

Chokri - người biểu diễn dưới nghệ danh Sami Switch - và đồng sáng tác của anh ấy là Ross O'Donoghue, khẳng định rằng, đoạn "Oh I" trong "Shape Of You" là "rất giống" với điệp khúc "Oh Why" trong ca khúc của riêng họ.

Tư pháp Zacaroli, người chủ trì phiên điều trần kéo dài 11 ngày cho biết, anh ta sẽ "dành một chút thời gian để xem xét phán quyết của mình" và sẽ đưa ra phán quyết càng sớm càng tốt.

Trước đó, ngày xét xử cuối cùng diễn ra vào ngày 22/3, tòa án đã nghe những lập luận cuối cùng từ Andrew Sutcliffe QC, đại diện cho Chokri và O'Donoghue. Ông tuyên bố rằng có một "sự giống nhau không thể chối cãi giữa các tác phẩm" và cho rằng khả năng hai bài hát "tương quan" xuất hiện trong vòng vài tháng với nhau là "cực kỳ nhỏ".

Anh ta cũng nói rằng Sheeran đã bị cáo buộc đưa ra bằng chứng không thỏa đáng, bao gồm cả việc "phủ nhận việc anh ta suy diễn, tham chiếu hoặc mượn nhạc từ người khác".

Trước đó trong phiên tòa, anh ta đã gọi Sheeran là "chim ác là", người bị cáo buộc "vay mượn" ý tưởng từ các nhạc sĩ khác. Ian Mill QC, người đồng sáng tác "Shape of You", trước đây đã nói rằng Sheeran và các đồng tác giả của anh ấy rõ ràng rằng họ "không có ý tưởng nào trước" khi đến Rokstone Studios, nơi "Shape of You" được viết vào ngày 12/10/2016.

Phần lớn phiên tòa tập trung vào việc, liệu Sheeran đã từng nghe bài hát "Oh Why" của Chokri hay chưa. Các bị cáo khẳng định các tác giả của "Shape of You" đã có cơ hội nghe nó, cặp đôi nhạc sĩ đã có một kế hoạch để Sheeran nghe bài hát với hy vọng nhận được sự tán thành của công chúng.

Sami Chokri khẳng định bài hát "Shape Of You" của Ed Sheeran đạo nhạc từ ca khúc "Oh Why" của mình. (Ảnh: Yui Mok/PA)

Chokri tuyên bố đã quảng bá "Oh Why" cho một số người có liên quan tới Sheeran, mặc dù không phải chính ca sĩ.

Tuần trước, các chuyên gia âm nhạc đã đưa ra những quan điểm trái ngược về việc liệu "Shape of You" có "điểm tương đồng đáng kể" hay "khác biệt rõ ràng" với "Oh Why".

Nhà âm nhạc pháp y người Mỹ Anthony Ricigliano đã kết luận trong một bài báo cáo rằng, khách quan thì ông không chắc chắn rằng bất kỳ điểm tương đồng nào giữa "Shape of You" và "Oh Why".

Tuy nhiên, Christian Siddell, một nhà âm nhạc học khác, cho biết ông nhận thấy những điểm tương đồng về giai điệu là "rất nhiều và ấn tượng đến mức khả năng sáng tác độc lập là… không thể xảy ra".