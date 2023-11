Chủ quán karaoke Ánh Sao ở Quảng Trị nhận kết đắng vì hành vi trái phép

Ngày 18/11, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với bà Trần Thị Hồng Thu (SN 1970, trú khối 2, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị).

Lý do là cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ánh Sao của bà Thu không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động khi không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đêm 27/9, lực lượng chức năng phát hiện chủ quán karaoke Ánh Sao ở Quảng Trị lén lút tiếp nhận "dân chơi". Ảnh: Công an huyện Hướng Hoá

Trước đó, lúc 22h30 ngày 27/9, tổ công tác gồm nhiều lực lượng thuộc Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Ánh Sao (41 Lê Lợi, khối 2, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá).

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện phòng hát số 3, tầng 2 của quán mở nhạc âm thanh lớn, bên trong có 5 nam và 4 nữ đang tổ chức bay, lắc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trong túi quần đối tượng Trần Như Tú 1 túi zíp có chứa 3 viên nén màu xám không rõ hình dạng (nghi là ma túy MDMA), 1 cốc nhựa bên trong có chứa chất lỏng màu nâu (nghi là ma túy MDMA), 1 đĩa sứ màu trắng trên bề mặt đĩa có bám dính nhiều tinh thể bột, 1 tờ tiền được cuộn tròn bằng đầu lọc thuốc lá, 1 thẻ visa, nhiều túi zíp có chứa các tinh thể rắn màu trắng dạng cục, hạt, bột (nghi là ma túy Ketamin).

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để phục vụ công tác điều tra.

Đáng nói, quán karaoke Ánh Sao ở Hướng Hoá đã bị Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định đình chỉ hoạt động từ ngày 31/10/2022 để khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Ngày 2/12/2022, Công an huyện Hướng Hoá đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Ánh Sao.

Thế nhưng, quán karaoke Ánh Sao ở Khe Sanh do bà Trần Thị Hồng Thu làm chủ vẫn lén lút hoạt động.