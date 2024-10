Công an Hà Nội quản lý 1 Giám đốc công ty, tránh "lúc cần lại không thấy người"

Liên quan vụ việc hàng trăm người xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc qua Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam có dấu hiệu bị lừa đảo, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, vào ngày 23/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) nhận được thông tin có đông người kéo từ khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam.

Theo thông tin, hôm đó đúng là ngày người đăng ký với công ty được đi nước ngoài chính thức, tuy nhiên vì lý do nào đó không bay được nên đã tập trung để đối thoại với Giám đốc công ty.

Dù chưa nhận được trình báo từ bị hại, tuy nhiên theo thông tin từ Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Công an TP.Hà Nội đang quản lý Giám đốc công ty có liên quan để tránh trường hợp khi bị hại có đơn lại không thấy người. Ảnh: TP.HN

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, sau khi nhận được thông tin, Cơ quan An ninh của Công an quận Cầu Giấy đã xuống địa bàn nắm tình hình, xác minh thông tin. Hiện Công an TP.Hà Nội chưa nhận được các trình báo của bị hại liên quan vụ việc.

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đã nắm tình hình, hiện đã quản lý Giám đốc công ty là ông Hoàng Trung K (SN 1975), tránh trường hợp khi các bị hại có đơn mà "Giám đốc không tìm thấy".

Nêu quan điểm xử lý đối với hành vi môi giới đi nước ngoài mà không được cấp phép, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an TP.Hà Nội đều khởi tố, bắt giam, xử lý với khung hình phạt rất lớn, xử lý nghiêm minh, triệt để thu hồi tài sản cho người bị hại.

"Quan điểm của Công an Hà Nội là không có vùng cấm, không có ngoại lệ" – Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã được yêu cầu thụ lý vụ việc, sau đó báo cáo về Công an TP.Hà Nội để có chỉ đạo cụ thể.

Trước đó, vào đêm 22/9, rạng sáng 23/9, có hàng trăm người lao động xuất khẩu đi Hàn Quốc qua đơn vị môi giới là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam đã có mặt tại trụ sở công ty ở quận Cầu Giấy.

Người lao động tập trung tại đây để thắc mắc lý do họ không thể bay sang Hàn Quốc như dự định. Việc không thể xuất cảnh vào thời gian dự định đã khiến hàng trăm người lao động bơ vơ tại sân bay Nội Bài và Sân vận động Mỹ Đình. Các lao động bức xúc, cho rằng phía công ty có dấu hiệu lừa đảo.

Phản hồi thông tin này, ông Hoàng Trung K thừa nhận có việc đông người lao động tới công ty vì không thể xuất cảnh như dự định vào đêm 22/9, rạng sáng 23/9.

Theo vị Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam, sau khi phát sinh sự việc, công ty đã rà soát, đối chiếu và thanh toán các khoản phí khách hàng đã nộp và "công ty đã xử lý ổn thỏa, không có bất kỳ một khiếu nại, thắc mắc nào".