Chủ tịch Hà Nội hỏa tốc ban hành công điện liên quan đến bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Công điện nêu rõ: Để đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử thành công, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị thuộc TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung.



Trong đó, Sở Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19; kịp thời bổ sung phương án ứng phó các tình huống trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử các quận, huyện, thị xã, đặc biệt tại các điểm khu vực cách ly, phong tỏa.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác bầu cử ở quận Đống Đa.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao được giao phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn dân hướng tới ngày bầu cử; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ đi bỏ phiếu của cử tri; gắn công tác tuyên truyền bầu cử với công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời xử lý các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng về cuộc bầu cử.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao) tạo điều kiện, hỗ trợ, hướng dẫn phóng viên, báo chí nước ngoài dự, đưa tin về cuộc bầu cử; quản lý hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài trên địa bàn theo quy định.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP tăng cường các biện pháp, nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, Công an cấp huyện duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến đấu và phối hợp hỗ trợ các đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án, triển khai phân luồng giao thông, đảm bảo trong ngày bầu cử giao thông được an toàn, thông suốt.

Thanh tra TP.Hà Nội và Ban Tiếp công dân TP.Hà Nội được yêu cầu khẩn trương tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc, địa bàn phức tạp, tránh để phát sinh thành điểm nóng.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh các điểm, đơn vị bầu cử; đặc biệt là các tuyến phố chính, trên địa bàn được giao quản lý luôn xanh, sạch, đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày bầu cử.

Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông, Công ty cổ phần Nước sạch Sơn Tây; Công ty cổ phần Nước sạch VIWACO triển khai phương án ứng trực, bảo đảm cung cấp đầy đủ điện, nước trên địa bàn thành phố trong ngày bầu cử. Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội chủ động các phương án ứng trực, đảm bảo kịp thời thoát nước, không để tình trạng úng ngập trên địa bàn thành phố trong ngày bầu cử.

Chủ tịch Hà Nội cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến ngày bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban bầu cử TP, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội về công tác bầu cử. Nắm chắc các diễn biến tình hình mới phát sinh, nhất là tình hình an ninh trật tự và dịch bệnh, dự báo tình hình và chuẩn bị các phương án dự phòng để chủ động xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, có phương án, kịch bản chi tiết, cụ thể cho ngày bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đối với các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu thực hiện cách ly y tế do dịch bệnh phát sinh. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, Công an cùng cấp xây dựng các kế hoạch, biện pháp, phương án cụ thể bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các khu vực bỏ phiếu, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành TP; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung công điện này.