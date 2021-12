Chủ tịch Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo những việc cần làm ngay để nhân dân đón Tết 2022

Không để dịch Covid-19 bùng phát, lây lan

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị 26 hỏa tốc về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trong đó, nội dung phòng chống dịch Covid-19 được Hà Nội đặt lên trước tiên. Cụ thể, Chủ tịch Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa Đông - Xuân.

Chủ động giảm sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.









Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc thực phẩm; xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết...

Sở Công Thương chủ trì, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường; kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm, các điểm bán hàng bình ổn giá; kiểm soát thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường…





Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần 2022, những cây bưởi Diễn cổ thụ được chủ vườn mang ra đường Lạc Long Quân chào bán với giá từ 50 đến 70 triệu đồng/cây. Ảnh: Phạm Hưng.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cũng giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp thực hiện tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị đang thực hiện duy trì công viên cây xanh, tăng cường hệ thống chiếu sáng; xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp trên địa bàn TP; trang trí hoa, cây cảnh trên các khu vực trung tâm TP vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022… Chỉ đạo khơi thông các sông, mương, cống thoát nước thải.

Tăng cường tuần tra ở cở sở

Công an Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan xây dựng các phương án, tổ chức lực lượng ứng trực cụ thể, phù hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người, đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày Tết từ ngày 29 tháng Chạp (đêm Giao thừa) (ngày 31/1/2022) đến ngày mùng ba tháng Giêng (ngày 3/2/2022).





Hà Nội yêu cầu lực lượng công ban đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày Tết từ ngày 29 tháng Chạp (đêm Giao thừa) (ngày 31/1/2022) đến ngày mùng ba tháng Giêng (ngày 3/2/2022). Ảnh: Phạm Hưng.

Phối hợp Sở Giao thông vận tải đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, giải tỏa kịp thời khi xảy ra ùn tắc (nếu có); ngăn chặn đua xe, kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phát động đợt cao điểm ra quân tập trung phòng, chống tội phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ trái phép từ nay đến hết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tăng cường phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Tổ chức xóa các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.

Làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhất là ở các quận, các khu đông dân cư; Không để xảy ra các vụ trọng án, triệt phá các đường dây buôn lậu, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan, tín dụng "đen", cho vay nặng lãi... xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường lực lượng dân phòng tuần tra canh gác, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng lậu, các hành vi vi phạm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự tại các đầu mối giao thông.