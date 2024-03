Hội Nông dân Việt Nam sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ đặc biệt để thành lập Hội Nông dân Lào

Ông Mai Bắc Mỹ- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.





Xin ông cho biết, chuyến thăm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước lần này có ý nghĩa như thế nào?

- Năm 2019, trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ hữu nghị nông dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch do Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, đoàn đại biểu nông dân Lào do đồng chí Phó Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Yia- cơ- ya- no- cho- chông- tua làm Trưởng đoàn đã tham dự. Tại đây, đoàn đại biểu Việt Nam và Lào đã cùng nhau thống nhất đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa nông dân và các tổ chức nông dân hai nước.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai cơ quan. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Căn cứ Nghị quyết của Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về chủ trương thành lập Hội Nông dân Lào, Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước đã cùng Hội Nông dân Việt Nam tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giữa hai bên trong những năm qua.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Mặt trận Lào Xây dựng đất nước (13/8/1950 - 13/8/2023), Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tổ chức Hội thảo khoa học trực tiếp kết hợp trực tuyến "Tình trạng nông dân Lào trong điều kiện kinh tế khó khăn và khả năng thành lập Hội Nông dân Lào". Đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã tham dự, phát biểu tham luận với chủ đề "Kinh nghiệm của Việt Nam về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam", được phía bạn Lào trân trọng và đánh giá cao.

Theo tinh thần đó và cùng với lời mời của Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 5-9/3/2024.

Chuyến thăm và làm việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước có các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao ngay trong năm mới như: Cuộc gặp cấp cao giữa Lãnh đạo hai Đảng ngày 26/02/2024 tại Hà Nội; đoàn Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam vào tháng 1/2024; đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào vào tháng 2/2024…

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sang Lào cũng đúng vào dịp Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tham khảo kinh nghiệm có nên thành lập Hội Nông dân Lào như Việt Nam hay không và đã giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Đề án thành lập Hội Nông dân Lào.

Phía bạn rất mong muốn đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, đồng thời, hỗ trợ và thúc đẩy giúp Mặt trận Lào Xây dựng đất nước triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án, nhất là các nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế, nguồn lực ngân sách… Đây sẽ là cơ sở, tiền đề quan trọng để Ban biên tập Đề án trình Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào xem xét quyết định việc thành lập Hội Nông dân Lào.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và đoàn công tác Trung ương Hội gặp mặt và chào xã giao đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Một trong những nội dung quan trọng khác của chuyến công tác là hai đoàn đại biểu cấp cao của Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiến hành hội đàm song phương và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên về tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nông dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng thời, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đến chào xã giao đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; tham gia Hội thảo về kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác Hội Nông dân; thăm và đặt Lẵng hoa tại Bảo tàng Chủ tịch Cay-son Phomvihan và Nhà lưu niệm Hoàng thân Souphanouvong, thăm Hợp tác xã nông dân và làm việc ở tỉnh Luông-pha-bang.

Như ông đã nói, chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt, khi Mặt trận Lào Xây dựng đất nước có đề xuất Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động, tập hợp nông dân; kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội Nông dân. Từ đó, giúp Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sớm thành lập Hội Nông dân Lào. Vậy phía Việt Nam sẽ hỗ trợ phía Lào như thế nào để đạt được mục tiêu này?

- Với Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào nói chung và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước nói riêng, Hội Nông dân Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên. Nông dân hai nước đã có những hoạt động trao đổi đoàn, thường xuyên thăm hỏi, giao lưu, cập nhật thông tin về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn của mỗi nước. Mặc dù Lào chưa có tổ chức Hội Nông dân như của Việt Nam, song, thông qua nhiều kênh và hình thức phù hợp, Trung ương Hội nông dân Việt Nam luôn quan tâm, chỉ đạo Hội nông dân các tỉnh, thành phố tích cực hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, hỗ trợ cây giống, giới thiệu và chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho nông dân các tỉnh giáp biên giới, trong đó có nước bạn Lào.

Hội đàm song phương giữa đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với hội chợ nông sản sạch, trong đó có sự tham gia của đoàn đại biểu cán bộ, nông dân Lào năm 2019 là sáng kiến được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và nông dân ba nước đánh giá cao, thể hiện sự nỗ lực của các bên trong việc liên kết nông dân ba nước, tăng cường hợp tác, hữu nghị, đoàn kết trên tinh thần thiết thực gắn với giúp nhau trong quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.



Khi được biết Mặt trận Lào Xây dựng đất nước có mong muốn thành lập Hội Nông dân Lào, Hội Nông dân Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi và sẵn sàng hỗ trợ hết mình để phía bạn thành lập được tổ chức Hội Nông dân Lào nếu được Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thông qua.

Sự ra đời của một tổ chức cấp quốc gia đại diện cho giai cấp nông dân Lào do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo có ý nghĩa vô cùng lớn, sẽ thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước. Qua đó, củng cố, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa hai quốc gia "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hội Nông dân Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước về những nội dung phía bạn quan tâm để sớm thành lập tổ chức Hội Nông dân, trong đó có công tác vận động, tập hợp nông dân, xây dựng tổ chức hoạt động của Hội Nông dân và các phong trào nông dân.

Nếu Đề án được thông qua và phía bạn có đề nghị, Hội Nông dân Việt Nam sẽ cử chuyên gia sang hỗ trợ, tư vấn giúp Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thực hiện các bước pháp lý để việc thành lập Hội Nông dân Lào sớm được Đảng, Nhà nước Lào thông qua và đi vào hoạt động hiệu quả.

Đoàn đại biểu T.Ư Hội NDVN và đoàn đại biểu T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước chụp ảnh kỷ niệm tại Hội thảo về quá trình hình thành và tầm quan trọng của công tác nông dân Việt Nam.



Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, như lời Bác Hồ đã từng nói: "Việt- Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long". Với việc tiến tới thành lập Hội Nông dân Lào, sự hợp tác của hai bên càng bền chặt, thể hiện kết quả đối ngoại nhân dân tốt đẹp, qua đó Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Lào tới đây sẽ có những đóng góp đặc biệt quan trọng để vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin ông cho biết, những kỳ vọng được lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Mặt trận Lào xây dựng đất nước đặt ra trong thời gian tới đây?

- Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn bó Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Hai nước luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống đặc biệt này, giúp đỡ nhau về mọi mặt, cùng nhau vượt qua những chặng đường, cùng nhau vững bước trên con đường đổi mới, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng quà, chụp ảnh kỷ niệm cùng đồng chí In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Mối quan hệ đặc biệt này đang được hai nước tiếp tục bồi đắp đi vào chiều sâu, thực chất trên mọi lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước tại mỗi nước. Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Hội Nông dân Việt Nam rất vinh dự và vui mừng khi được chung tay gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chào xã giao đồng chí Thoong Xa Lít - Măng Nò Mệch, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trong thời gian tới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân ở các cấp Hội; chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, mở rộng, củng cố, nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tổ chức nông dân, các đối tác quốc tế trong và ngoài nước. Đồng thời, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu nông dân, nhất là nông dân các nước láng giềng, trong đó nông dân Lào thông qua các tổ chức như Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam gặp mặt và chào xã giao đồng chí Vị lay Lạ Khăm Phong, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào

Thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước được ký kết tại chuyến công tác lần này, dự kiến hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy công tác tuyên truyền, giáo dục cho nông dân hai nước hiểu rõ tầm quan trọng chiến lược, ý nghĩa của tình hữu nghị vĩ đại, sự đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào phát triển bền vững. Đồng thời, tổ chức thực hiện một cách linh hoạt, hiệu quả, thiết thực các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác Hội Nông dân nói riêng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung. Từ đó, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng tốt đẹp, vững chắc và thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn ông!