Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030"; năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết đại hội Hội nông dân các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động thi đua năm 2024. Ảnh: Đức Quảng

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đã đề ra, thay mặt Ban Chấp hành và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát động thi đua năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh". Tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phương châm hành động của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả".

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc; về phong trào thi đua yêu nước, về truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam trên các phương tiện truyền thông của các cấp Hội. Thực hiện có hiệu quả Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025" theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân hội viên Hội Nông dân tiêu biểu để cỗ vũ, nêu gương, nhân rộng.

Tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khoá VIII, Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Đức Quảng

2. Thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.



3. Thi đua xây dựng, tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; phát triển mạnh mẽ xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết thu hút nông dân, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hội viên; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4. Thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Phát động Phong trào: "Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể". Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo... với những việc làm, công trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.

5. Tiếp tục thi đua tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tham gia hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở nông thôn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Thi đua thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo, trung thành, tận tụy, hiểu nông dân và vì nông dân.

6. Tiếp tục đổi mới các nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, gắn với kết quả các phong trào thi đua; quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, cán bộ trực tiếp công tác ở cơ sở, hội viên nông dân nhất là những nơi điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Thay mặt Ban Chấp hành và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chính thức phát động thi đua năm 2024.

"Tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các cụm thi đua cùng ký kết giao ước thi đua, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể với từng địa phương, đơn vị, để chúng ta cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện các nội dung thi đua đã được phát động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024" – Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.