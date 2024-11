Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Phan Như Nguyện chủ trì tổng kết công tác Hội Cụm thi đua số 5

Dự hội nghị còn có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo các Ban Trung ương Hội, Hội Nông dân 13 tỉnh, thành thuộc cụm thi đua số 5.



Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 5, năm 2024. Ảnh: Hồng Cẩm

Cụm thi đua số 5 gồm 13 tỉnh, thành phố (gồm Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau) thuộc khu vực miền Tây Nam bộ. Trong đó, có 4 tỉnh, thành phố (Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau) thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL.

Theo báo cáo, năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội Nông dân 13 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 5 đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kết quả năm 2024, 13 tỉnh, thành phố cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu thi đua Trung ương Hội giao, nhiều đơn vị có chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Những kết quả đạt được của các cấp Hội đã góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các tỉnh, thành phố.

Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Cụm thi đua số 5 phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Nổi bật, năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Trong đó có một số chỉ tiêu vượt rất cao, như: bồi dưỡng cho nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên đạt 3.180%, thành lập mới chi Hội Nông dân nghề nghiệp đạt 883,3%, số cơ sở Hội xây dựng được mô hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đạt 400%, hỗ trợ thành lập mới HTX nông nghiệp đạt 375%...

Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Cụ thể, các cấp Hội duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 75 Câu lạc bộ NDSXKD giỏi, với tổng số 2.113 thành viên; thành lập mới 2 câu lạc bộ "Nông dân tỷ phú", với 63 thành viên. Vận động 105.006 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ NDSXKD giỏi các cấp (đạt 101%). Thành lập mới 18 chi hội nghề nghiệp, 107 tổ hội nghề nghiệp, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập mới được 9 HTX nông nghiệp, 75 tổ hợp tác nông nghiệp, 4 liên hiệp HTX nông nghiệp…

Hội Nông dân TP.Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Nổi bật, sau 3 tháng triển khai cài đặt App "Nông dân Việt Nam" có 63.808 hội viên tham gia (đạt 156,41%). Các cấp Hội đã kết nạp mới 5.620 hội viên (đạt 102,18%). Trong năm vận động nông dân SXKD giỏi tham gia "Câu lạc bộ nông dân tỷ phú"; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 6 HTX, 67 THT trong lĩnh vực nông nghiệp, 42 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 62 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu chúc mừng hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang cũng đã điều hành các cấp Hội trong tỉnh thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu Trung ương Hội giao, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt trên 100%, 2 chỉ tiêu đạt 100%. Đặc biệt một số chỉ tiêu khó, như: vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân 100,42% chỉ tiêu này 100% vận động xã hội hóa; vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện vận động vượt 195,06%; mở tài khoản trên sàn thương mại điện tử đạt 7.768/5.953 tài khoản.

Năm 2024, Hội Nông dân các cấp tỉnh An Giang đã kết nạp mới 10.378 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 110.356 hội viên (đạt 105,9%). Các cấp Hội đã vận động thành lập mới 34 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, với 665 hội viên (đạt 680% chỉ tiêu giao) và 269 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 2.638 hội viên (đạt 349,4%); vận động thành lập mới được 156 THT (đạt 288,89%) và 5 HTX nông nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Cụm thi đua số 5, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả, thành tích của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân 13 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ, thuộc Cụm thi đua số 5 trong thời gian qua.



Bên cạnh kết quả đạt được theo Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương hội Nông dân Việt Nam, công tác Hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 5 trong năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Chính vì vậy, trong thời gian tới Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương hội Nông dân Việt Nam đề nghị cấp cấp Hội thuộc cụm thi đua số 5 tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ ở địa phương.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân các tỉnh, thành Cụm thi đua số 5 đã đóng góp tặng căn nhà "Mái ấm nông dân" cho anh Trần Văn Chờ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Triển khai đồng bộ và tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân; phối hợp với các cấp, ngành ở địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghề gắn với tạo việc làm cho hội viên và lao động nông thôn; tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, hỗ trợ nguồn lực để phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; phát huy vai trò, trách nhiệm là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới"...