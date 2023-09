Ngày 28/9, tại thành phố Vinh, Nghệ An đã diễn ra phiên khai mạc Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đặc biệt, dự Đại hội có sự hiện diện của 304 đại biểu chính thức đại diện cho sức mạnh đoàn kết, ý chí, nguyện vọng của 499.753 hội viên nông dân toàn tỉnh Nghệ An.



Ngày 28/9, tại thành phố Vinh, Nghệ An đã long trọng diễn ra phiên khai mạc Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Thắng Tình

Công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An đạt nhiều thành tích tốt

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết, chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018- 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức và còn những hạn chế, công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An đã có được nhiều kết quả quan trọng, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật. Vai trò của tổ chức Hội được phát huy, niềm tin và sự gắn bó của nông dân đối với tổ chức Hội được nâng lên.

"Bước vào nhiệm kỳ mới, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế vừa tạo thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi người nông dân phải thay đổi và nỗ lực lớn hơn, đồng thời đòi hỏi tổ chức Hội phải đổi mới mạnh mẽ hơn", ông Nguyễn Quang Tùng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X. Ảnh: Thắng Tình

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An mong muốn các đại biểu, không ngừng phấn đấu, suy nghĩ, tìm tòi, quyết tâm xây dựng Hội vững mạnh, xây dựng nông dân Nghệ An phát triển toàn diện, để nông dân thực sự là trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X là Đại hội: "Đoàn kết,sáng tạo, hợp tác, phát triển", Đại hội nêu cao ý chí, khẳng định niềm tin, quyết tâm của cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà chung sức đưa công tác Hội và phong trào nông dân lên tầm cao mới, góp phần xây dựng Nghệ An thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại như Nghị quyết số 39- NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thắng Tình

Đại hội đã làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2028- 2023 cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An báo cáo về kết quả hoạt động và việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; Phương hướng, các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội X. Đồng thời, Đại hội cũng lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu dự Đại hội.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu ghi nhận những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Thắng Tình

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tổ chức Hội và phong trào nông dân Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, khẳng định sự đóng góp tích cực của phong trào nông dân Nghệ An vào thành tích chung của phong trào nông dân cả nước cũng như quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục và định hướng nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà trong thời gian tới.



Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa X. Ảnh: Thắng Tình

Đại hội nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo cấp trên và xin hứa sẽ thực hiện các ý kiến chỉ đạo đó với tinh thần chủ động và quyết tâm cao nhất.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã đề cử 40 đồng chí để Đại hội xem xét bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa X. Sau khi xem xét, 100% đại biểu nhất trí thông qua Danh sách bầu cử Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X gồm 40 người.