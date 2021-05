Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Vinh dự nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH tại TP.HCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Dũng (SGGP)

Hội nghị diễn ra trước 3 ngày (dự kiến 9/5) kỳ tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH đơn vị bầu cử số 10 tại huyện Củ Chi. Theo danh sách ứng cử viên ĐBQH tại TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thuộc tổ bầu cử số 10 tại huyện Củ Chi và Hóc Môn.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp rất vinh dự được giới thiệu ứng cử tại huyện Củ Chi và Hóc Môn. Đây là hai huyện có truyền thống cách mạng và đang có những thay đổi về cơ cấu kinh tế, nâng cao mức sống của người dân.

Là ứng cử viên ĐBQH, ông Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự sáng tạo của Ủy ban bầu cử TP.HCM trong việc tổ chức Hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội, giúp cho các ứng cử viên nắm bắt tình hình thực tế địa bàn nơi ứng cử.

Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, thực chất của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống về vật chất lẫn tinh thần của người dân, chứ không chỉ đơn thuần là xây dựng hạ tầng điện – đường – trường – trạm. Điều quan trọng là nâng cao thu nhập, tạo sinh kế cho người dân, tạo khả năng làm giàu của người dân vùng nông thôn. Và điều này đang được huyện Hóc Môn, Củ Chi làm tốt. Trong bối cảnh TP.HCM có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng hai huyện đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, không để tụt hậu quá lớn. Đó là sự cố gắng lớn của hai huyện.

Bày tỏ vinh dự nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH tại TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng xác định, đây là trách nhiệm lớn và sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy hai huyện phát triển. Đồng thời, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của TP.HCM – một đô thị lớn nhất nước về kinh tế - xã hội, về quốc phòng – an ninh.

Chủ tịch nước cam kết làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu với cử tri hai huyện và cử tri TP.HCM.

Đối với hai huyện Củ Chi và Hóc Môn, Chủ tịch nước đánh giá, tiềm năng ở hai huyện là điều cần được suy nghĩ, nghiền ngẫm để thúc đẩy hai địa phương phát triển. Trong đó, tiềm năng đất đai còn rất lớn, không phải quận, huyện nào của TP.HCM cũng có được. Hai huyện cũng có những hạ tầng quan trọng về kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho phát triển, vươn lên trong thời gian tới.

Chủ tịch nước yêu cầu hai huyện nghiên cứu lại các vấn đề về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp số… nhằm khai thác tiềm năng đất đai đạt hiệu quả cao nhất. Hai huyện phải rà soát lại quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, dành nhiều đất hơn cho phục vụ thương mại, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Qua đó, hai huyện tiếp tục xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị sinh thái, vành đai xanh của TP.HCM.

Cùng với đó, hai huyện cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu lao động ở địa phương để người dân được hưởng lợi, có thu nhập cao. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách có công với cách mạng, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng ven và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 để nhân dân có cuộc sống an bình, phát triển.