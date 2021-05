Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Mục tiêu cao nhất là chọn được những đại biểu xứng đáng nhất

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 6/5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tới làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.



Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bỏ phiếu số 2, phường An Tường, TP Tuyên Quang. (Ảnh: Chiến Thắng)

Tuyên Quang đã hoàn thành các công việc chuẩn bị bầu cử

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Tuyên Quang và báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang, 4 tháng đầu năm, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

UBND các cấp tỉnh Tuyên Quang đã thành lập 2.400 tổ chức phụ trách bầu cử. Ủy ban Bầu cử các cấp đã ấn định 912 đơn vị bầu cử, trong đó có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội bầu 6 đại biểu từ 12 người ứng cử, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh bầu 55 đại biểu từ 92 người ứng cử, 56 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện bầu 237 đại biểu từ 389 người ứng cử, 836 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã bầu 3.032 đại biểu từ 5.123 người ứng cử. Số đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Tuyên Quang được bầu tại nhiệm kỳ 2021-2026 giảm 748 người so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Tuyên Quang được Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao. (Ảnh: Chiến Thắng).

Toàn tỉnh Tuyên Quang có 600.182 cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội; 600.182 cử tri bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 599.848 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 592.236 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Tuyên Quang đến nay đã cơ bản hoàn thành các công việc chuẩn bị bầu cử và sẵn sàng cho ngày bầu cử 23-5-2021.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Tuyên Quang đã quán triệt và triển khai thực hiện rất nghiêm túc, đầy đủ các Chỉ thị, văn bản của Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử quốc gia; ban hành hơn 110 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị bầu cử. Công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử, nhất là tuyên truyền trực quan qua các băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích rất sinh động, tạo không khí rất phấn khởi hướng về Ngày bầu cử. Tuyên Quang đã tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, lựa chọn được những người ứng cử tiêu biểu, được cử tri tại nơi cư trú, nơi công tác tín nhiệm rất cao; đồng thời bảo đảm tốt các cơ cấu định hướng, trong đó, cơ cấu nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số đều vượt mong muốn đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang. (Ảnh: Chiến Thắng)

Kiểm tra thực tế tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm tổ 5, tổ 6 và tổ 9) phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, Chủ tịch nhận thấy địa phương đã chuẩn bị rất tốt, bảo đảm đúng quy định. Trong đó, tại các điểm bầu cử, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp không chỉ được niêm yết tại các khu vực theo hướng dẫn chung mà còn niêm yết ngay tại bàn ghi phiếu để cử tri có thể nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng thêm một lần nữa trước khi đặt bút bầu người xứng đáng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là cách làm sáng tạo bởi với việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu ở cả 4 cấp cùng lúc, số lượng người ứng cử khá nhiều. Cách làm này của Tuyên Quang sẽ tạo thuận lợi để cử tri quyết định lựa chọn người ứng cử.

Cần tiếp tục quán triệt bầu cử là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tuyên Quang tiếp tục quán triệt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, đặc biệt là trong quý II của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu là phải tổ chức thành công cuộc bầu cử, thể hiện trên các phương diện: Phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, quyền bầu cử của công dân; tất cả các khâu, các bước tổ chức phải đúng pháp luật; phải tuyệt đối an toàn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, không được để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch tại các điểm bầu cử; tiết kiệm; phải bầu chọn được những đại biểu đủ điều kiện, thực sự ưu tú và xứng đáng để làm người đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, HĐND các cấp. "Tất cả những việc chúng ta đã và đang triển khai để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đều vì mục tiêu cao nhất là chọn được những đại biểu xứng đáng nhất tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với các đồng chí phụ trách công tác bầu cử tại đơn vị bỏ phiếu số 2, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. (Ảnh: Chiến Thắng)

Qua ý kiến phát biểu của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Bầu cử các cấp ở Tuyên Quang cần tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri để bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là với những người đi học tập, lao động xa đến sát Ngày bầu cử mới trở về thực hiện quyền công dân. Vì vậy cần bổ sung kịp thời danh sách cử tri. Với những người đang cách ly tập trung, những người đang cách ly tại nhà để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; những người già yếu, bệnh tật không thể đến điểm bỏ phiếu thì cần bố trí hòm phiếu phụ để họ thực hiện quyền công dân.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tuyên Quang cần tiếp tục cập nhật đơn thư khiếu nại, tố cáo; cố gắng giải quyết trước ngày 13/5. Sau thời điểm này, nếu còn đơn thư khiếu nại chưa kịp giải quyết thì phải chuyển về HĐND hoặc Quốc hội để xem xét, giải quyết theo quy định.

Tuyên Quang cần rà soát lại lực lượng và có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ bầu cử. Nhắc tới kinh nghiệm của một số địa phương, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một số địa phương tổ chức tập huấn rất hiệu quả. Ban đầu là tập huấn quán triệt văn bản chung. Sau đó tập huấn chi tiết cho từng giai đoạn. Đặc biệt, cần lưu ý dự kiến trường hợp có thể có các sự cố phát sinh, hướng dẫn để các đơn vị cấp dưới chủ động.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cần tổ chức tốt cho người ứng cử tiếp xúc với cử tri, vừa bảo đảm quyền của người ứng cử theo quy định của luật, vừa phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19 và thiên tai. Trước đây, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thông tri số 13/TT-MTTQ-BTT hướng dẫn rằng người ứng cử đại biểu Quốc hội cần có ít nhất là 10 cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc; người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thống nhất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đã có văn bản gửi về các bộ, ngành, địa phương, giao MTTQ Việt Nam cùng cấp với Ủy ban Bầu cử xem xét, bố trí thời gian để người ứng cử tiếp xúc với cử tri đi vận động bầu cử phù hợp với hoàn cảnh theo từng địa bàn, từng khu vực.

Để bảo đảm yêu cầu lựa chọn được người ưu tú, thực sự xứng đáng là đại biểu của nhân dân, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sự hỗ trợ của các cơ quan thông tin, truyền thông để người ứng cử tiếp cận với cử tri. Chủ tịch Quốc hội nêu ví dụ, các đài phát thanh, truyền hình, báo chí, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh có thể tăng thời lượng, tần suất đăng tải danh sách người ứng cử, tiểu sử trích ngang của người ứng cử, đăng toàn văn hoặc trích đăng chương trình hành động của người ứng cử… Từ thực tế ngành giáo dục đã triển khai mô hình học tập trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội gợi ý, có thể tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến để cùng một lần người ứng cử có thể tương tác với cử tri ở nhiều nơi.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc tới yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình tiếp xúc cử tri, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản thông báo, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho tất cả 130 người ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được giới thiệu về ứng cử tại các địa phương; đồng thời đề nghị các cơ quan ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho những người ứng cử trước khi tổ chức tiếp xúc cử tri, nhất là ở những vùng có rủi ro cao để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng đã chuẩn bị có tin nhắn bằng lời trên điện thoại gửi đến từng người dân. Vì Tuyên Quang có nhiều dân tộc khác nhau, nên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo, Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu tin nhắn này được dịch ra nhiều thứ tiếng để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong quý 2, nước ta không chỉ thực hiện "mục tiêu kép" là vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mà còn tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh liên quan đến đầu tư công, đồng thời cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào tháng 7-2021. Ngoài công tác về nhân sự, có 3 việc lớn phải quyết định trong kỳ họp này, đó là kế hoạch tài chính trung hạn 5 năm, gắn với tỷ lệ điều tiết của các tỉnh, thành phố cho thời kỳ ổn định ngân sách; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. Vì vậy, Tuyên Quang cần làm việc với các bộ, ngành hữu quan để hoàn thiện thủ tục, trình Quốc hội xem xét kịp thời.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội; lán Nà Nưa, đình Tân Trào; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Sau đây là một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi dâng hương:

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trao quà tặng các gia đình chính sách tại các xã Tân Trào, Trung Yên, Lương Thiện, Bình Yên thuộc huyện Sơn Dương theo chương trình Tháng nhân đạo của Hội chữ thập đỏ Việt Nam.