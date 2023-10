Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Bắc Giang đang dần trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước

Tối 8/10, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I (17/10/1963-17/10/2023). Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm.

Từ tỉnh thuần nông, Bắc Giang trở thành điểm sáng của cả nước

Đọc diễn văn kỷ niệm, ông Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang thông tin, trước yêu cầu của cách mạng, ngày 27/10/1962, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Nghị quyết hợp nhất hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, thành lập tỉnh Hà Bắc.



Đảng bộ tỉnh Hà Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I từ ngày 16/10 đến ngày 25/10/1963. Với tình cảm, sự quan tâm đặc biệt dành cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Trường Chinh đã về dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là lần thứ 5 Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà vinh dự, tự hào được đón Bác về thăm.

Dự và chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Hà Bắc người đông, đất rộng, của nhiều, có điều kiện để trở thành một tỉnh giàu mạnh”. Người đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết; Người nhắc nhở: "tất cả các cán bộ và đảng viên dù ở cương vị khác nhau, làm công tác khác nhau, cũng phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao cho".



Người căn dặn cán bộ, đảng viên "phải cố gắng học tập chính trị, văn hóa và chuyên môn". Người yêu cầu Tỉnh ủy "phải ra sức chăm sóc đến cơ sở đảng, phải củng cố chi bộ cho thật tốt”, "phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”,… Những lời dạy của Người là động lực cổ vũ, động viên to lớn, trở thành phương châm hành động, định hướng xuyên suốt dẫn dắt Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà vững bước trên con đường xây dựng và phát triển.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà luôn khắc ghi, thực hiện tốt lời dạy của Bác. Từ một tỉnh thuần nông, điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn thời điểm tái lập tỉnh năm 1997, Bắc Giang đã vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực.

"Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện. Thu hút đầu tư FDI luôn nằm trong tốp 10 cả nước" - ông Dương Văn Thái nhấn mạnh.

Tỉnh Bắc Giang đã vươn lên nằm trong nhóm 8 địa phương có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Bắc Giang đã phối hợp tích cực với các tỉnh, thành phố triển khai nhiều công trình giao thông quan trọng để tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và khu vực.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại ngày càng được đẩy mạnh.

Với những thành tích đạt được trong 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Cờ thưởng quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ năm 1965; Huân chương Sao Vàng năm 1985; Huân chương Hồ Chí Minh năm 2010. Hàng nghìn tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng, trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

"Bắc Giang đang dần trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước"

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã phát biểu, khẳng định Bắc Giang - vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa và lịch sử; nơi ghi dấu ấn những chiến công hiển hách của dân tộc ta trong chống giặc ngoại xâm, gắn liền với các địa danh lịch sử như Ải Nội Bàng, Cần Trạm, Xương Giang, Yên Thế; nơi xây dựng an toàn khu II trước Cách mạng Tháng Tám 1945.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang vinh dự, tự hào được 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Trong các chuyến thăm ấy Bác đã ân cần chỉ bảo Đảng bộ và Nhân dân Bắc Giang phải đoàn kết một lòng, nâng cao tinh thần làm chủ, phát triển sản xuất, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.



Bác dạy mọi người “phải chung sức làm cho dân giàu nước mạnh, làm cho đời sống của nhân dân được cải thiện không ngừng, làm cho con cháu ta ngày càng sung sướng,... phải thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm”, “lấy thành tích lao động sản xuất và lãnh đạo sản xuất” để “đánh giá tinh thần yêu nước và đạo đức cách mạng của mỗi người, cán bộ”…

Tình cảm yêu thương, sự quan tâm và những lời chỉ dạy của Bác Hồ đối với Bắc Giang đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ dân và quân tỉnh nhà đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, giành được nhiều thành tích to lớn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, 60 năm qua thực hiện lời Bác dạy, trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đóng góp nhiều sức người, sức của, chi viện cho tiền tuyến, vừa hăng hái sản xuất, vừa dũng cảm chiến đấu bảo vệ quê hương, cùng quân dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

"Từ một tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, xuất khẩu luôn duy trì trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh, trở thành động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Bắc Giang đang dần trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước"- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Cùng với đó, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa; đã hình thành vùng cây ăn quả tập trung giá trị kinh tế cao, có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Xây dựng nông thôn mới dẫn đầu vùng trung du, miền núi Bắc Bộ, với gần 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố.

Khẳng định kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Bắc Giang là dịp để nhắc nhở, ôn lại truyền thống, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, làm tốt hơn những lời Bác đã dạy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu ra 6 vấn đề, gợi ý để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai trong thời gian tới.

Một trong 6 vấn đề mà Chủ tịch nước nêu ra là mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Giang hãy luôn ghi nhớ, thấm nhuần những lời dạy của Bác khi Người về thăm tỉnh nhà; thấu hiểu hơn ân tình sâu nặng mà Bác dành cho đồng bào, đồng chí tỉnh Bắc Giang để quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế của tỉnh, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025; trở thành một tỉnh “ngày càng giàu có, nhân dân ngày thêm ấm no” như Bác mong muốn.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Bắc Giang là tỉnh có diện tích rừng và vùng cây ăn quả lớn, có nguồn tài nguyên phong phú, có 3 con sông nằm trong hệ thống sông Thái Bình chảy qua. Vì thế, phải hết sức coi trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, tránh thiên tai, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, coi trọng việc trồng cây và bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh, bảo vệ các dòng sông.

"Phải xác định đây là vấn đề sống còn đối với phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai, không phát triển kinh tế bằng mọi giá, kiên quyết loại bỏ, xử lý nghiêm những dự án, làng nghề, các khu, cụm công nghiệp và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Mỗi hành động, việc làm của chúng ta hôm nay trong bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên là của để dành cho con cháu mai sau có cuộc sống tốt đẹp hơn" - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: "Bắc Giang nhớ mãi ơn Người". Ảnh: V.Giang

Tại lễ kỷ niệm, một chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: "Bắc Giang nhớ mãi ơn Người" có thời lượng hơn 40 phút, được bố cục thành 3 chương: "Tự hào khắc ghi lời Bác", "Bắc Giang báo công dâng Người", "Hồ Chí Minh ánh dương dẫn lối" với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên; sử dụng công nghệ ánh sáng hiện đại; lối dẫn chuyện sinh động thông qua các hoạt cảnh sân khấu hóa, phóng sự, nhân vật… tạo ấn tượng đối với người xem.