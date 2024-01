Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh

Sáng ngày 3/1, sau khi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (Tây Ninh), ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh Lâm Hiển

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, năm 2023, tỉnh có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu không đạt.

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 6,12%; cao hơn mức bình quân chung cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 của Tây Ninh đạt 3.931 USD/người/năm, thuộc nhóm khác của cả nước. Tây Ninh là 1 trong 10 tỉnh thành có số hộ nghèo thấp nhất.

Tây Ninh thu hút đầu tư nước ngoài tăng 8,5%. Riêng ngành du lịch tăng trưởng mạnh, tăng gần 37% so với cùng kỳ.

Tình hình quốc phòng, an ninh nội địa, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ nét.

Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Mộc Bài tỉnh Tây Ninh. Ảnh: T.L

Công tác cán bộ được Tây Ninh chú trọng thực hiện, công tác phát triển Đảng được đẩy mạnh; kiểm tra giám sát nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều tuổi mới, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động của HĐND các cấp được nâng cao, chất lượng, bám xác tình hình thực tế địa phương.

Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh đã đề xuất với Quốc hội và Đoàn công tác Trung ương xem xét, thống nhất về chủ trương cho tỉnh phối hợp với các cơ quan Trung ương nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, trọng tâm là Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Mộc Bài để Tây Ninh thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thực hiện chủ trương kết nối 2 nền kinh tế Việt Nam – Campuchia.

Tỉnh Tây Ninh cũng đề xuất được bố trí kế hoạch bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2, và một số vấn đề liên quan đến thể chế hóa đất đai.

Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, Tây Ninh. Ảnh: Trần Khánh

Ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh Tây Ninh đạt được thời gian qua.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Tây Ninh nỗ lực phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở một số vấn đề để lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương trao đổi làm rõ những kết quả Tây Ninh đã đạt được, cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.