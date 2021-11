Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi lối làm việc để phục vụ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân

Sáng 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa (Ảnh: Doãn Tấn)

Cùng dự Ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải.

Tham dự Ngày hội còn có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và lãnh đạo Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa, xã Trung Lương và bà con nhân dân xã Trung Lương.

Đưa Định Hóa sớm trở thành huyện nông thôn mới

Xóm Quyết Tâm, với 193 hộ dân thuộc 6 dân tộc anh em gồm Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Chí, Hoa, nhân dân trong xóm luôn đoàn kết, gắn bó xây dựng kinh tế, văn hóa, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện xóm có 75% số nhà dân được xây dựng kiên cố hóa; số hộ có kinh tế từ khá trở lên chiếm trên 75%; 100% số hộ được sử dụng điện sinh hoạt; có nhà văn hoá để sinh hoạt cộng đồng…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng xóm Quyết Tâm là hình ảnh tiêu biểu của đại đoàn kết toàn dân.

Qua nghe ý kiến của cán bộ Ban công tác Mặt trận xóm Quyết Tâm, cán bộ xã Trung Lương và bà con nhân dân, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng thấy xã Trung Lương, xóm Quyết Tâm đã ngày càng vươn lên. Đối với xã Trung Lương, mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng đến nay, thu ngân sách cấp xã đạt gần 8 tỷ đồng là mức khá so với mặt bằng chung. Đời sống của nhân dân ngày càng khấm khá hơn. Số hộ nghèo và cận nghèo giảm mạnh; đường làng ngõ xóm hầu hết đã được cứng hóa và bê tông hóa; đời sống văn hóa - xã hội, trật tự an ninh, an toàn nông thôn, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển rất mạnh. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng xã Trung Lương đã rà soát, đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới và đang làm hồ sơ đề nghị công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hiện nay, huyện Định Hóa đặt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Định Hóa là căn cứ cách mạng, là an toàn khu đầu tiên, nơi Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng phòng Quốc hội ủng hộ, giúp đỡ, chung tay cùng Thái Nguyên để xây dựng Định Hóa sớm trở thành huyện nông thôn mới, có kế hoạch cụ thể về vấn đề này, không chỉ nông thôn mới mà sau này còn là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thông tin với bà con về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2021 là năm rất đặc biệt bởi trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nhưng chúng ta đã tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước đến nay (đạt trên 96%) và bảo đảm an toàn tuyệt đối, lần đầu tiên huyện đảo Trường Sa bỏ phiếu cùng ngày với đất liền, bầu một lần đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện. Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh tổ chức rất thành công cuộc bầu cử.

Trên cơ sở đó, chúng ta đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước từ Trung ương xuống địa phương. Năm nay cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Ngay tại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, Quốc hội đã phê chuẩn tất cả các kế hoạch, khuôn khổ 5 năm, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững… để đưa vào thực hiện sớm hơn so với nhiệm kỳ trước.

Nhắc lại những khó khăn, thử thách vô cùng lớn đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 bùng phát lần thứ tư, tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tính chung 9 tháng đầu năm, chúng ta vẫn giữ được tăng trưởng dương, từ tháng 10 đã bắt đầu khởi sắc trở lại.

"Nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị, MTTQ, các tổ chức thành viên của cả Trung ương và địa phương, nhất là sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, cán bộ cơ sở, sự đồng lòng của nhân dân thì chúng ta mới vượt qua được những khó khăn, thử thách như thế. Càng lúc khó khăn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta càng phát huy cao độ hơn bao giờ hết", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi huyện Định Hóa vẫn giữ vững là "vùng xanh" dù người dân từ các vùng dịch trở về địa phương khá nhiều nhưng địa phương đã làm tốt công tác sàng lọc, kiểm soát được dịch bệnh. Trong đợt dịch vừa qua, Thái Nguyên cũng đã cử hàng trăm cán bộ chiến sỹ, bác sỹ không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, hy sinh chi viện cho miền Nam chống dịch.

Nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của đổi mới và phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa (Ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện nay, cả nước đang tập trung thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII vừa chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 vừa đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuối tháng 11 này sẽ có hội nghị văn hóa toàn quốc và đầu tháng 12 tới sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Cả nước cũng đang bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV với 2 trọng tâm.

Một là, xây dựng Chiến lược tổng thể về phòng, chống đại dịch Covid – 19 theo hướng thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả, chuyển sang thích ứng an toàn với Covid – 19 trên nền tảng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine, phấn đấu đầu năm 2022 phải đạt 100% tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm vaccine, chú trọng người lớn tuổi, người trên 50 tuổi trở lên và nghiên cứu kỹ lưỡng, có lộ trình quyết liệt tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên để sớm đưa học sinh trở lại trường học.

Hai là, xây dựng chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội – văn hóa, kèm theo đó là giải pháp tổng thể về chính sách tiền tệ, tài chính để kích thích sản xuất, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ người dân.

"Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đang rất tích cực chuẩn bị vấn đề này, cố gắng đến cuối tháng 12, chậm nhất là đầu tháng 1.2022 Quốc hội sẽ tiến hành thêm một Kỳ họp nữa – việc chưa có tiền lệ để sớm có giải pháp tổng thể về tài chính và tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, tăng trưởng, an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng cũng ngày đêm trao đổi với nhau để thống nhất các vấn đề cụ thể trình Bộ Chính trị và xin ý kiến Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Nhắc lại Định Hóa là nơi Bác Hồ viết cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta phải tiếp tục đổi mới hơn nữa tất cả các mặt hoạt động, Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, MTTQ dưới sự lãnh đạo của Đảng phải nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tất cả vì cuộc sống bình yên và ngày càng ấm no, sung túc hơn của người dân, bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng của nhân dân, của doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa (Ảnh: Doãn Tấn)

"Đó là mục đích tối thượng khi Bác Hồ viết cuốn "Sửa đổi lối làm việc". Chúng ta phải nỗ lực xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả của dân, do dân và vì dân, nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của đổi mới và phát triển. Sự nghiệp đổi mới không có người dân tham gia thì cũng không thành công được. Thành quả của đổi mới và phát triển mà nhân dân không được thụ hưởng thì cũng chẳng có ý nghĩa. Từ ngày trước Bác Hồ đã nói như thế. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn. Càng khó khăn, chúng ta càng phải quyết tâm hơn nữa. Từ mỗi cá nhân, mỗi xóm, mỗi xã, mỗi huyện, trăm người như một thi đua, phấn đấu thì sự nghiệp của chúng ta sẽ ngày càng phát triển", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm nhiều hơn đến tỉnh Thái Nguyên vì hiện tỉnh đang có đà phát triển tốt. Cùng với đó, tỉnh Thái Nguyên quan tâm nhiều hơn đến huyện Định Hóa, huyện Định Hóa quan tâm nhiều hơn đến các xã để phấn đấu đến năm 2022 huyện Định Hóa trở thành huyện nông thôn mới, xã Trung Lương phấn đấu nâng cao hơn nữa các tỷ lệ số hộ trong xóm có nhà xây kiên cố bền vững, số hộ có kinh tế khá trở lên.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa, phát huy truyền thống cách mạng và những thành tích đã đạt được, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, đời sống đồng bào ngày càng ấm no hạnh phúc.

Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương đã cùng tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống chung vui với nhân dân các dân tộc xã Trung Lương.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Trung ương cũng đã trao tặng 2,5 tỷ đồng xây dựng 50 Nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên; trao 50 suất quà tặng các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công, tổ Covid cộng đồng và các khu dân cư xã Trung Lương. Tỉnh Thái Nguyên cũng trao tặng 2 hộ nghèo kinh phí xây dựng Nhà đại đoàn kết và 31 máy tính bảng cho 31 học sinh theo chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Trước đó, đoàn công tác cũng đã dâng hương Bác Hồ tại Khu di tích ATK Định Hoá.