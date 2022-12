Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro

Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand

Sáng 05/12, tại trụ sở trường Đại học Waikato, bang Hamilton, tiếp tục các hoạt động thăm chính thức New Zealand, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục Việt Nam - New Zealand với chủ đề “Cơ hội hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand về giáo dục đại học”.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn sẽ có ngày càng nhiều các trường đại học của New Zealand hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, không chỉ dừng lại ở việc liên kết giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm quản trị đại học... mà còn trực tiếp mở cơ sở đào tạo tại Việt Nam. “Tôi nghĩ không có lý do gì mà các trường đại học của New Zealand lại không làm như thế. Chúng tôi rất mong muốn điều này. Việt Nam thực sự có nhu cầu rất lớn về giáo dục và đào tạo. Do đó, tôi rất mong muốn diễn đàn hợp tác giáo dục lần này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác giáo dục giữa hai nước”, Chủ tịch Quốc hội nói.

GS. Neil Quigley, Hiệu trưởng trường Đại học Waikato, Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam chia sẻ: Qua hơn 20 năm kể từ khi ông đến Việt Nam để đặt những viên gạch đầu tiên cho hợp tác giáo dục giữa hai nước, đến nay mối quan hệ này đã không ngừng phát triển. Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ và hỗ trợ các chương trình hợp tác giáo dục giữa hai nước.

GS. Neil Quigley nhận định, người Việt Nam hết sức coi trọng giáo dục, có truyền thống hiếu học. Dẫn lại câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, GS. Neil Quigley cảm ơn Việt Nam đã ươm mầm rất tốt cho các sinh viên Việt Nam trước khi sang học tập tại New Zealand, khẳng định du học sinh Việt Nam tại đây luôn được tôn trọng vì sự thông minh và ham học hỏi.

GS. Neil Quigley cho rằng, hợp tác giáo dục giữa hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. “Người Việt Nam có câu “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” và thời điểm hiện nay chính là như vậy đối với mối quan hệ hai nước”, GS. Neil Quigley nhấn mạnh.



Thay mặt Chính phủ và các tổ chức giáo dục New Zealand, Tổng Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand Grand McPherson khẳng định, trong gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giáo dục luôn là một lĩnh vực trung tâm trong quan hệ Việt Nam - New Zealand. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học lớn của New Zealand, đây là minh chứng rõ ràng cho quan hệ song phương rất tốt giữa hai nước và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trao đổi sinh viên giữa hai nước.

Thành lập Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tại Diễn đàn, với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam đã công bố thành lập. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Waikato, GS. Neil Quigley nhấn mạnh, Hội được tái thành lập sau một thời gian gián đoạn và tin rằng, đây sẽ là phương thức hữu hiệu để các cơ quan, tổ chức của New Zealand quan tâm và mong muốn hợp tác với Việt Nam có thể trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại New Zealand và cộng đồng người Việt tại New Zealand; đồng thời cũng sẽ khuyến khích thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giáo dục, hỗ trợ các sinh viên Việt Nam khi sang học tại New Zealand.

Tại Diễn đàn, đại diện các cơ sở giáo dục đại học đã trao đổi, giới thiệu các cơ hội hợp tác giữa hai bên. Với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu, lãnh đạo các trường đại học hai nước đã trao 10 biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực: thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng công trình, kinh tế, quản trị kinh doanh, sinh học, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh, đào tạo nghiên cứu quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu, trao đổi học thuật, trao đổi giáo viên và sinh viên, quản trị khách sạn…