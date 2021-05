Phù Yên (Sơn La): Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân tránh những luận điệu xuyên tạc về bầu cử

Phù Yên là huyện có địa bàn rộng, giáp danh với các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình; điều kiện địa hình phức tạp, giao thông đi lại rất khó khăn, vất vả, tiềm ẩn những nguy cơ về tình hình tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế… Do vậy, nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được Công an huyện Phù Yên quan tâm, đặc biệt là ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp diễn ra trên địa bàn huyện.



Chủ động tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm…

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là diễn ra ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là dịp để cử tri cả nước nói chung và cử tri huyện Phù Yên nói riêng lựa chọn và bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của ngày hội bầu cử, trên cơ sở kế hoạch ban hành của Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Phù Yên đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch số 309/KH-CAH ngày 12/10/2020, kế hoạch công tác Công an bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thượng tá Nguyễn Trần Phương – Trưởng Công an huyện Phù Yên thông tin với PV về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt (PV) về việc đảm bảo an ninh, trật tự cho ngày hội bầu cử, thượng tá Nguyễn Trần Phương – Trưởng Công an huyện Phù Yên, thông tin: Căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn và yêu cầu công tác đề ra, Công an huyện Phù Yên đã chủ động ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho từng đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Cụ thể, theo thượng tá Phương, thứ nhất, Công an huyện Phù Yên đã chủ động tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thứ hai, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm, không để các phần tử xấu, phản động, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng dịp tổ chức bầu cử để can thiệp, tác động, khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, khiếu kiện đông người. Đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa điểm diễn ra cuộc bầu cử…

Tăng cường lực lượng bám, nắm địa bàn vùng cao

Trao đổi với PV, đại uý Hà Văn Hoàn, Trưởng Công an xã Mường Cơi (Phù Yên), cho biết: Trong dịp bầu cử này, xã Mường Cơi có 6 ban bầu cử, 12 hòm phiếu rải rác ở các bản. Để đảm bảo an ninh, trật tự cho ngày bầu cử, chúng tôi đã tham mưu cho UBND xã Mường Cơi ban hành quyết định thành lập tổ đảm bảo an ninh, trật tự tại các tổ bầu cử. Trong đó, lực lượng công an chính quy xã là tổ trưởng. Mặt khác, Công an xã Mường Cơi đã xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lực lượng công an huyện Phù Yên tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân ở ngã ba Mường Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên. Qua đó, giúp người dân phòng tránh được những luận điệu xuyên tạc, âm mưu không tốt trong ngày hội bầu cử.

Theo đó, mục tiêu bảo vệ của Công an xã Mường Cơi là khu vực trong và ngoài 12 điểm tập trung cử tri đến bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hơn nữa, lực lượng công an xã Mường Cơi đã tăng cường lực lượng bám, nắm địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa để nắm nguyện vọng của người dân, dự luận về nhân sự được cấp uỷ, chính quyền các cấp giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Triển khai các giải pháp quản lý với những cá nhân, tổ chức có những phát ngôn không trong sáng, phá hoại hoặc vận động, kêu gọi không tham gia bầu cử; núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, dân quyền, nhận tài trợ của nước ngoài…

Công an xã Tường Thượng tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân.

Đại uý Đinh Công Dược, Trưởng Công an xã Tường Thượng (Phù Yên), chia sẻ: Để đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử, chúng tôi đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng đắn về mục tiêu, yêu cầu cuộc bầu cử…

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến danh sách trích ngang người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử, người được phân công phục vụ bầu cử, thân nhân của các trường hợp này để thẩm tra, xác minh thái độ chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Phù Yên cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra vào huyện để phòng, chống dịch Covid-19.

Bố trí lực lượng công an viên phối hợp với lực lượng dân quân bảo vệ nơi niêm yết danh sách đại biểu ứng cử, danh sách cử tri, các điểm bầu cử, nơi đặt hòm phiếu, không để xảy ra gây rối trật tự nơi bỏ phiếu. Bảo vệ an toàn quá trình vận chuyển, kiểm phiếu, không để mất hòm phiếu, đánh tráo phiếu bầu. Chủ động phát hiện những tin tức, tài liệu, dư luận của phần tử xấu tuyên truyền, bôi nhọ, làm giảm uy tín đối với những ứng cử viên.

Thượng tá Nguyễn Trần Phương, Trưởng Công an huyện Phù Yên, cho biết thêm: Để sự kiện trọng đại này diễn ra an toàn và đạt kết quả cao nhất, Công an huyện Phù Yên đang tập trung chỉ đạo quyết liệt một số công tác trọng tâm, đó là: Tăng cường thêm lực lượng của các đội nghiệp vụ xuống cơ sở nắm tình hình tại các địa bàn xác định có các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn. Nắm tình hình trên không gian mạng phát hiện kịp thời các hành vi nói xấu, bôi nhọ nhằm mục đích hạ uy tín các đại biểu để tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời.

Ngoài việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp bầu cử, lực lượng công an huyện Phù Yên còn xuyên đêm làm thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử cho nhân dân trên địa bàn.

Xây dựng phương án giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tại các điểm, tổ bầu cử theo phương châm 4 tại chỗ; hướng dẫn Công an xã, thị trấn tham mưu, xử lý kịp thời, tránh trường hợp khi tình huống xảy ra lúng túng, bị động, làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra ngoài giờ hành chính (sau 23 giờ đêm) nhằm kiềm chế phạm pháp hình sự, ngăn chặn các vụ việc về trật tự an toàn xã hội xảy ra.

Tin tưởng rằng, với những giải pháp cụ thể, thiết thực đã đề ra của lực lượng Công an huyện Phù Yên trong việc đảm bảo an ninh, trật tự sẽ là nền tảng vững chắc để ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Phù Yên diễn ra thuận lợi, an toàn.