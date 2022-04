Trước đó Dân Việt đã đưa tin, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Việc ông Đỗ Anh Dũng cùng một loạt lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn này bị bắt được cho rằng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, đặc biệt là những doanh nghiệp liên quan đến ngành bất động sản.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt ngày 5/4. Ảnh Báo Giao thông.

Theo đó, mở phiên giao dịch sáng nay (6/4), nhóm cổ phiếu bất động sản đã đồng loạt giảm, gây thiệt hại lớn cho VN-Index, đẩy chỉ số này giảm 0,63%. Cụ thể, cổ phiếu CLL giảm 2,6% về 34.300 đồng/cổ phiếu, NBB giảm 1,3% về 30.800 đồng/cổ phiếu; DXG giảm 1,5% về 43.250 đồng/cổ phiếu; HAR giảm 4,3% về 10.000 đồng/cổ phiếu; DIG giảm 2,9% về 90.800 đồng/cổ phiếu, CEO giảm 1,5% về 64.100 đồng/cổ phiếu; DTA giảm 3,5% về 22.000 đồng/cổ phiếu; FLC giảm 5,3% về 10.700 đồng/cổ phiếu...

Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng giảm nhẹ, cụ thể, SHB, VIB giảm với tỉ lệ 0,5%, VPB giảm 1,79%, ACB giảm 1,49%, CTG giảm 0,3%, TCB giảm 0,2%...

Không khó để thấy trong số này có những cái tên liên quan đến vụ 9 lô phát hành trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh bị huỷ.

Nhận định về thị trường hôm nay (6/4) chuyên gia Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định các cổ phiếu ngành ngân hàng, chứng khoán gần như đồng loạt giảm điểm, trong khi đó nhóm bất động sản, xây dựng có sự phân hóa. Theo đó, trong những phiên sắp tới, nếu VN-Index không rơi khỏi ngưỡng quanh vùng 1.520 điểm thì có thể sẽ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh 1.535 điểm. Nếu không thành công, nhiều khả năng chỉ số sẽ lại trở về vùng 1.505 điểm.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty CK Vietcombank (VCBS) lại cho rằng, xu hướng chung của chỉ số VN-Index trong một số phiên gần đây vẫn đang giằng co trong biên độ vừa phải và dòng tiền vẫn đang có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành và các nhóm vốn hóa để tìm kiếm cơ hội đầu tư cho giai đoạn nửa cuối năm nay.

Chỉ số VN-Index trải qua những phiên rung lắc mạnh gần đây cho thấy tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường vẫn chưa có đủ sự đồng thuận.

Điểm sáng là đà tăng tương đối tích cực của một số cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, tuy nhiên, vẫn thiếu đi sự lan tỏa tích cực tới phần còn lại trên thị trường. Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn là chưa thực sự rõ ràng, VCBS cho rằng nhà đầu tư vẫn nên chờ đợi thêm tín hiệu về xu hướng sắp tới, trước khi quyết định gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục.