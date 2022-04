Năm 2015, dư luận xôn xao khi Seungri tham gia dự buổi ra mắt văn phòng đại diện của Tân Hoàng Minh ở Singapore. Thời điểm đó, thành viên tai tiếng của nhóm Big Bang xuất hiện bên cạnh ông Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. Đây cũng là là lần đầu quan hệ bạn bè giữa Denis Đỗ và Seungri được công khai.

Hình ảnh Chủ tịch Tân Hoàng Minh thân thiết với Seungri bất ngờ bị "đào lại". (Ảnh: zingnews.vn)

Chưa dừng lại ở đó, Seungri gây chú ý khi đăng tải hình ảnh sum vầy cùng gia đình Denis Đỗ, thậm chí nam ca sĩ tai tiếng này còn gọi Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh là "bố”.

Seungri từng công khi đăng ảnh và gọi Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh là "bố”. (Ảnh chụp màn hình nhân vật)

Năm 2018, lễ cưới của con trai thứ hai của Chủ tịch Tân Hoàng Minh được tổ chức tại Singapore. Seungri cũng xuất hiện với tư cách khách mời. Thời điểm đó, nam ca sĩ nhiệt tình lên sân khấu trình diễn hit Bang Bang Bang và nhảy theo nền nhạc ca khúc Good Boy. (Ảnh: TL)

Phía Chủ tịch Tân Hoàng Minh từng tuyên bố tặng Seungri một căn hộ cao cấp tại Hà Nội vào năm 2019. Thông tin trên còn được trang Newsen (Hàn Quốc) đăng tải lại hồi 2019 với ước tính căn hộ trị giá khoảng 1 tỉ won.

Sau đó, Seungri bị điều tra về 9 cáo buộc gồm: Sử dụng dịch vụ mại dâm; Môi giới mại dâm, Đánh bạc; Tham ô; Vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm; Vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, Vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén và Xúi giục bạo lực đặc biệt.

Đến ngày 12/8/2021, Tòa án quân sự của Bộ chỉ huy Tác chiến Mặt đất tại Yongin, Gyeonggi tuyên án Seungri bị phạt 3 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 1,15 tỷ won (khoảng 22,5 tỷ đồng) vì tội môi giới mại dâm và đánh bạc. Trong phiên tòa phúc thẩm, Tòa án quân sự của Bộ chỉ huy Tác chiến Mặt đất Hàn Quốc diễn ra vào cuối tháng 1/2022, Seungri được giảm mức án xuống còn 1 năm 6 tháng tù. Seungri cũng đã thừa nhận tất cả 9 tội danh gồm: Sử dụng dịch vụ mại dâm; Môi giới mại dâm, Đánh bạc; Tham ô; Vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm; Vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, Vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén và Xúi giục bạo lực đặc biệt. Hiện tại, cựu thành viên Big Bang đang bị giam tại trại giam quân đội Hàn Quốc.

Trước đó Dân Việt đã đưa tin, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước khi bị bắt, để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho cậu cả là Đỗ Hoàng Minh hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.