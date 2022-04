Như Dân Việt đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Một trong 6 bị can đồng phạm với Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, ông Đỗ Hoàng Việt là nhân vật đáng chú ý không chỉ ông đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, mà còn chính là con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng.

Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và con trai Đỗ Hoàng Việt. Ảnh: Bộ Công an

Đỗ Hoàng Việt sinh năm 1993, tốt nghiệp chuyên ngành Phát triển doanh nghiệp tại Đại học Berkeley (Mỹ), đồng thời có bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Đầu tư bất động sản tại đại học danh tiếng New York University (NYU).

Đỗ Hoàng Việt chính là một trong hai sinh viên Việt Nam của trường Đại học Berkeley được trao giải thưởng President về thành tích đạt điểm thi tối đa 4.0 GPA năm 2012.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, ngoài vai trò là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt đứng tên đại diện pháp luật tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hoàng Hải Phú Quốc kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng có trụ sở ở Phú Quốc.

Thành lập năm 2011, tháng 9/2021, doanh nghiệp này bất ngờ tăng vốn điều lệ từ 92 tỷ đồng lên gần 882 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,5 lần.

Điều đáng nói, vào ngày 27/8/2021 và ngày 3/11/2021, Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil – một thành viên thuộc Tân Hoàng Minh đã phát hành thành công 950 tỷ đồng từ hai đợt phát hành trái phiếu SOLCH2123002 (450 tỷ đồng) và SOLCH2124003 (500 tỷ đồng) với mục đích Hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc tại Dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải thuộc khu 5, khu phức hợp bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Dữ liệu thống kê cũng cho thấy, trong 8/9 đợt trái phiếu của nhóm công ty thuộc Tân Hoàng Minh bị Uỷ ban Chứng khoán công bố hủy bỏ ngày 3/4/2022, ngoài lô trái phiếu được huy động với giá trị lên tới 3.230 tỷ đồng chưa rõ mục đích sử dụng vốn, thì có 5/7 đợt phát hành còn lại với giá trị 2.200 tỷ đồng của nhóm doanh nghiệp Tân Hoàng Minh để rót vào Dự án khu phức hợp Hoàng Hải tại Phú Quốc.

Trong khi đó, Quyền tài sản là quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng bảo hiểm phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 2021/KD/HHPQ-SL ngày 16/06/2021 ký giữa Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc và Công ty cổ phần Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil liên quan đến việc khai thác nguồn thu từ phần diện tích sàn xây dựng của Công trình Khối thương mại, dịch vụ, căn hộ nghỉ dưỡng loại 2 (ký hiệu số 12) được thực hiện trên lô đất ký hiệu D1 thuộc Dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải thuộc Khu 5, khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc dùng làm tài sản thế chấp tại SHB vào tháng 9/2021.

Đỗ Hoàng Việt còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại THM – Concrete.

Ảnh chụp màn hình website Tân Hoàng Minh

Theo giới thiệu trên website của Tân Hoàng Minh, công ty này được thành lập với mong muốn hình thành các chuỗi khép kín hỗ trợ hoạt động bất động sản như: nhà máy bê tông, nhà máy đá tự nhiên có số vốn đầu tư từ 500-700 tỷ đồng, trên diện tích 10ha.

Với THM Concrete, Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhắm tới mục tiêu xây dựng các nhà máy tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để cung cấp cho toàn bộ các công trình của Tập đoàn và phấn đấu chiếm 30% thị phần bê tông, đá tự nhiên…

Tuy nhiên, theo công bố thay đổi đăng ký tháng 1/2019, vốn điều lệ của doanh nghiệp bất ngờ giảm từ 500 tỷ xuống chỉ còn 50 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Hoàng Việt góp 19% (9,5 tỷ đồng).

Doanh nghiệp này có địa chỉ tại 24 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Một công ty khác cũng do ông Đỗ Hoàng Việt đứng tên đó là Công ty Cổ phần Ciri Hàng Nón (có địa chỉ 45 - 47 Hàng Nón, phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ciri Hàng Nón thuộc sở hữu của Tân Hoàng Minh từ năm 2017, Đỗ Hoàng Việt giữ chức Tổng Giám đốc tại công ty này.

Theo tìm hiểu, tại tời điểm đăng ký mới năm 2017, doanh nghiệp này có vốn điều lệ chỉ 5 tỷ đồng, trong đó ông Đỗ Hoàng Việt góp 40% vốn, số còn lại thuộc 2 nhà đầu tư cá nhân khác.

Ngoài ra, ông Đỗ Hoàng Việt còn là người đại diện pháp luật của nhiều công ty có địa chỉ tại 24 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm như Công ty TNHH Fory (thành lập năm 2017, vốn điều lệ 8 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Ánh Sáng Việt (thành lập năm 2019 với vốn điều lê 450 tỷ đồng, trong đó ông Việt góp 19%);

Công ty cổ phần bất động sản công nghiệp Tân Hoàng Minh (Thành lập tháng 6/2021 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Đỗ Hoàng Việt đóng góp 12,5% vốn); Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Studio Việt (thành lập năm 2018, vốn điều lệ 3 tỷ đồng, ông Đỗ Hoàng Việt góp 30%).

Công ty Cổ phần Hạ tầng Cảnh quan Green – Art thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng cũng do Đỗ Hoàng Việt đứng tên là người đại diện pháp luật. Tại doanh nghiệp này, ông Đỗ Hoàng Việt góp 80% vốn, tương đương 16 tỷ đồng.