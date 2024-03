Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong vụ TNGT khiến 4 người tử vong

Làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 14/2/2024 tại Km261+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận tổ 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai) - thuộc tuyến đường do Cục Cảnh sát giao thông phụ trách tuần tra, kiểm soát, nguyên nhân chính do người điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc gây tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 14/2 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Đạt Mùa.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đánh giá, phân tích cho thấy công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Lào Cai còn một số bất cập, tồn tại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông như: Vi phạm hành lang kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, chính quyền địa phương chưa sát sao, quyết liệt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; việc quản lý sử dụng phương tiện cá nhân chưa chặt chẽ dẫn tới con em tự ý sử dụng xe mô tô, xe gắn máy của gia đình tham gia giao thông dù chưa đủ điều kiện.

Để triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định cụ thể các nguyên nhân gây tai nạn và kiến nghị giải pháp phòng ngừa hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo:

Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 14/2/2024 tại Km261+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 4 người tử vong. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị đảm bảo an ninh, an toàn học đường; chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan, các huyện, thị xã, thành phố có đường cao tốc đi qua, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông cho người dân dọc 2 bên đường cao tốc; chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 4206/CTrPH- CAT-SGDĐT ngày 30/12/2022 giữa Công an tỉnh với Sở GDĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai...

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục đường bộ Việt Nam, Công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác (giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài làm Tổ trưởng) kiểm tra, rà soát, đánh giá những tồn tại, hạn chế, bất cập trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Lào Cai, nhất là đoạn tuyến 19 km không thực hiện thu phí (Km244+115 đến Km 262+815), đề xuất UBND tỉnh biện pháp quản lý theo chức năng, nhiệm vụ...

Sở GDĐT phối hợp với Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức thực hiện rà soát cổng trường an toàn giao thông trên toàn tỉnh, tham mưu đề xuất giải pháp quản lý, nhân rộng mô hình; phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị đảm bảo an ninh, an toàn học đường; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, nhà trường, lớp học, từng giáo viên trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, đưa nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục, cán bộ, nhân viên, giáo viên và đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh trong từng học kỳ, năm học.

Cụ thể hóa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở GDĐT và các đơn vị liên quan rà soát tổ chức giao thông tại các khu vực trường học, tổ chức lại các điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là các trường hợp ngay sát các quốc lộ, tuyến đường nhiều phương tiện đi lại vào các khung thời gian học sinh đến trường, tan học.

Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại các khu vực trường học theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, phù hợp với tổ chức giao thông, trong đó chú trọng đến việc bố trí vỉa hè, đường đi bộ, đường đi xe đạp và bãi trông giữ xe; ưu tiên bố trí hạ tầng, trang - thiết bị bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như biển báo khu vực trường học, đèn tín hiệu sang đường, vạch băng qua đường, gờ giảm tốc, sơn giảm tốc phù hợp theo các khu vực trường học.

Chủ động rà soát các tuyến đường theo phân cấp quản lý, khẩn trương khắc phục ngay những bất cập, “điểm đen” trên các tuyến đường có trường học tại địa phương (hoàn thành việc rà soát và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2024).

Cụ thể hóa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã (rõ người, rõ nội dung, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm) trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nói chung và đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh nói riêng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện.

Chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông thực hiện mạnh mẽ, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh. Vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển (chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định); nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, đội thanh niên tình nguyện, các “Đội cờ đỏ” tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh và phụ huynh học sinh (thực hiện thường xuyên).

Đối với địa phương có đường cao tốc đi qua (thành phố Lào Cai, huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng): Phối hợp với Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Cục đường bộ Việt Nam rào chắn các vị trí cắt, phá rào; địa phương nào để phát sinh thêm điểm phá rào, lối đi tự mở vào đường cao tốc, Chủ tịch UBND cấp xã và trưởng công an xã phải chịu trách nhiệm nếu để người dân phá rào, hộ lan, đi xe máy vào đường cao tốc, chăn thả gia súc trong hành lang bảo vệ đường bộ.

UBND thành phố Lào Cai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực IC19 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo điều kiện thúc đẩy dự án cải tạo nút giao IC19 để đảm bảo an toàn giao thông, không cho các xe gắn máy, xe thô sơ đi vào đường cao tốc.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu xem xét bổ sung cân tải trọng xách tay cho công tác kiểm soát tải trọng của các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho người tham gia giao thông, chú trọng đối tượng là học sinh, sinh viên.

Đề nghị xử lý nghiêm hành vi dừng đỗ trên cao tốc, người dân đi xe máy, đi bộ vào đường cao tốc..

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm vận tải khách thông qua các thiết bị giám sát hành trình, phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý nghiêm tình trạng chạy quá tốc độ, đậu, đỗ đón trả khách trên đường cao tốc.

Chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên rà soát toàn bộ các bất cập, tồn tại, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang, đấu nối trái phép vào đường cao tốc; sớm nghiên cứu phương án kiểm soát không để các phương tiện xe mô tô đi lên đường cao tốc, nhất là đối với đoạn tuyến 19 km không thực hiện thu phí (Km244+115 đến Km 262+815).

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Lào Cai cũng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an chỉ đạo Đội tuần tra đường bộ cao tốc tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn đặc biệt tuyến đường từ Km244+115 đến Km 262+815, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm dừng đỗ trên cao tốc, người dân đi xe máy, đi bộ vào đường cao tốc...

Đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sớm triển khai nâng cấp mặt đường tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Yên Bái - Lào Cai) lên quy mô 4 làn xe; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quản lý hành lang đường cao tốc, đảm bảo an toàn không để người dân đi xe máy, đi bộ vào đường cao tốc; tổ chức rào chắn các điểm phá rào, hộ lan, lối đi tự mở trên đường cao tốc thuộc địa bàn quản lý; tăng cường kiểm soát tải trọng tại các trạm kiểm soát.

Khi phát hiện người dân đi xe máy vào đường cao tốc thông tin kịp thời cho Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc, chính quyền địa phương để xử lý. Quan tâm bố trí nguồn lực, nhân lực tăng cường bảo đảm tại các vị trí bất cập gây mất an toàn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.