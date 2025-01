Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn vào chiều ngày 12/1 làm 6 người chết.

Cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ xe tải lao vào cửa hàng làm 6 người chết.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 12/1, trên tỉnh lộ 542D đoạn qua xã Nậm Càn, xe tải mua lá dong lao vào cửa hàng làm 6 người chết. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Và Thiêm Ph. (SN 2018), Và Xuân Đ. (SN 2016), Vừ Y D. (SN 2005), Và Y M. (SN 2014), Và Y D. (SN 2023) và Lê Thị K. (SN 1965).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo sở, ngành liên quan tới hiện trường để khám nghiệm và thăm hỏi các gia đình nạn nhân.

Vị trí nơi chiếc xe tải lao vào cửa hàng làm 6 người chết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với sở, ngành và UBND huyện Kỳ Sơn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan; Sở Giao thông vận tải rà soát, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường miền núi.

Hiện trường đổ nát trong vụ xe tải lao vào cửa hàng làm 6 người chết.

Đồng thời, cần rà soát hạ tầng giao thông, đặc biệt là các điểm đen, để lắp đặt hệ thống cảnh báo và tuyên truyền đến các chủ phương tiện.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.